Problemas del PRI no afectarán desempeño de sus legisladores: Fabricio Mena

La situación que enfrenta el Partido Revolucionario Institucional (PRI), por el abandono de funciones y la renuncia a la militancia de Noé Rodríguez Roldán, no interferirá ni mermará el desempeñó de los diputados priistas, aseguró Fabricio Mena Rodríguez.

Local Analiza PRI quién asumirá dirigencia estatal

En entrevista, el legislador planteó que mantendrán el respaldo a su partido y seguirá como miembro activo del instituto político, y negó que las diferencias de opiniones que puedan existir entre los integrantes de la bancada superen los principios bajo los que se conducirán.

Más información: ➡️ Reaviva San Pedro Tlalcuapan la Navidad al pie de la montaña

Estableció que como parte de la actividad legislativa que desarrollan, tendrán que adaptarse a los criterios que establezca la bancada, principalmente en decisiones que beneficien a la entidad, pero no descartó que habrá diferencias en puntos específicos, por lo que no acompañará a su bancada no así al partido que representa.

Te puede interesar: ➡️ Comienza liberación del aguinaldo a trabajadores tlaxcaltecas

Mena Rodríguez sostuvo que en el caso del presupuesto no coincide del todo con la coordinadora de la bancada del PRI en el Congreso local, Blanca Águila Lima, específicamente en la integración del Fondo de Fortalecimiento a la Finanzas Municipales.

Local Abandona Noé Rodríguez la dirigencia estatal del PRI

Por lo que consideró que tendrá que prevalecer su criterio personal, pues el legislador indicó que la cuestión administrativa no tiene que mezclarse con la política y debe respetarse la división de poderes y que cada uno se aboque a lo que le corresponde.

Entérate: ➡️ Anuncian Romería Taurina en Apizaco

Sobre la situación que vive actualmente el partido que representan en el Poder Legislativo, Fabricio Mena aseguró que primero tendrán que seguir el procedimiento para definir quien asumirá las riendas, sin que esto intervenga de manera directa en la función de ellos como legisladores.

Lee también: ➡️ En Tlaxcala, perdura indiferencia ante la discapacidad

No dejes de leer ⬇️