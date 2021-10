Productores no perderán apoyos: Sefoa

Los campesinos no perderán los beneficios de maquinaria agrícola, fertilizante y apoyo a la producción acuícola y pecuaria que oferta la Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa) pues a pesar de la ideología de austeridad republicana, no suprimirá programas y las reglas de operación de este año no cambiarán en 2022, aseveró el titular de la dependencia, Rafael de la Peña Bernal. Detalló que en total son 22 programas de apoyo al campo y a productores locales, de los cuales, ocho corresponden a la Dirección de Agricultura; otros ocho a la Dirección de Ganadería y seis a la Dirección de Desarrollo Rural.

Algunos de ellos, explicó son el Seguro Agrícola, Proyectos de Capacitación en Sanidad Vegetal; Campaña de Cambio Climático; Proyecto de repoblación y aprovechamiento sustentable del maguey; Aprovechamiento de agua captada para uso agrícola, entre otros. Uno de los esquemas que retomarán el próximo año, adelantó, es el de Renovación y mantenimiento de caminos agrícolas con maquinaria pesada, el cual manejaban por medio del área de construcción del gobierno del estado, pero ahora lo harán de forma coordinada con los municipios y ejidos.

En cuanto al programa de apoyo a infraestructura agrícola, precisó que seguirán apoyando a los campesinos con la construcción de bodegas o tejados para ganado ovino, porcino y caprino. Para ese último, las ventanillas abren a partir del siete de enero y la cerrarán el último día de febrero, para que los campesinos estén atentos y se inscriban.

