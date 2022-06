Productores solicitan semilla para reconvertir cultivos

Productores de Atltzayanca, Huamantla, Cuapiaxtla, Tequexquitla y San José Teacalco solicitaron a la Secretaría de Impulso Agrícola del Gobierno del Estado, semilla de avena forrajera para reconvertir los cultivos ante la sequía atípica que enfrentan desde hace 60 días.

Reunidos en los huertos de Concepción Hidalgo, municipio de Atltzayanca, dijeron que este año el temporal no les favorece, primero heladas, luego, granizadas y sequía, lo que orilló que las parcelas no hayan sido sembradas.

Al respecto, el alcalde de Atltzayanca, Gustavo Parada Matamoros, reveló que menos del 50% de la tierra no fue sembrada por ausencia de lluvias, ya que “los tiempos nos han ganado y en este municipio el 98% es eminentemente agrícola y pecuario de temporal, los campesinos requieren de un programa de reconversión del cultubo. Manifestó que le reportaron que miles de hectáreas que fueron sembradas en seco en la primavera, no tuvieron germinaión de la planta, por lo que enfrentan pérdidas aun no cuantificadas.

Durante la gira de trabajo que hizo Rafael de la Peña Bernal, titular de la Secretaría de Impulso Agrícola del Estado de Tlaxcala, admitió que tanto la fruticultura como la agricultura no tuvieron un temporal de lluvias que les beneficie.

No obstante, anunció que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, está por liberar 12 mil toneladas de fertilizante para Tlaxcala.





