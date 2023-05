Productos de la canasta básica registran estabilidad en precios

Después de una tendencia al alza en los diversos productos de la canasta básica, durante la primera quincena de mayo de 2023 los precios registraron una estabilidad, brindando un respiro económico para las familias tlaxcaltecas.

La compra diaria de los insumos en mercados, verdulerías y establecimientos para preparar los alimentos genera un gasto económico para los hogares, pero el incremento de las mercancías puso en aprietos financieros el presupuesto destinado a la alimentación, ante los factores de producción, clima y canales de distribución registrados en los meses anteriores y durante todo el 2022.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) confirmó que en la primera quincena de mayo la inflación disminuyó al 6.00 %. El concepto de inflación es definido por los especialistas como el aumento generalizado y sostenido de los precios tanto de bienes como de servicios existentes en el mercado de consumo durante un tiempo determinado, de tal manera que cuando el nivel de precios sube, con cada unidad de moneda se adquiere menos productos o servicios.

El Instituto destacó que Tlaxcala está dentro del promedio de entidades con precios estables, que no incrementaron pero tampoco descendieron. El Índice Nacional de Precios al Consumidor reporta que en abril y mayo hay una tendencia a la baja en las mercancías básicas y subyacentes.

El Inegi anotó que los productos con precios a la baja fueron el limón, pollo, tomate verde, el huevo , así como la electricidad, gasolina de bajo octanaje, gas doméstico, lavadoras, servicios turísticos y computadoras.

Por el contrario, las mercancías con precios al alza fueron la papa, naranja, el azúcar y refrescos, además de loncherías, fondas, restaurantes, transporte aéreo y alimento para mascotas ; así como la adquisición de vivienda propia y automóviles.

Los precios en el país continúan a la baja. Mizpah Zamora | El Sol de Tlaxcala

Los dueños y responsables de verdulerías, fruterías y pollerías coincidieron en que tienen menos incrementos, lo que al final favorece a sus clientes que todos los días les compran para hacer sus comidas.

Es que es una cadena de proveedores, a nosotros nos dan los precios altos, por consiguiente, debemos también subirlos para recuperar la inversión, pero vemos que en este mes hay más estabilidad en las mercancías. Eso nos ayuda porque vendemos más y el cliente no nos reclama, dijo una dueña de verdulería y pollería de la colonia La Loma Xicohténcatl.

“Todos los días tenemos los productos frescos para los clientes, a veces suben, otras ocasiones bajan, es por la temporada, el clima y eso nos orilla a subir precios o bajarlos”, comentó Ignacio, dueño de una verdulería.

Aunque los precios pueden variar de un establecimiento a otro, este Diario verificó que el promedio de los productos básicos es de 15 pesos el kilo de jitomate, 17 pesos el tomate; pepino en 8 pesos; bolsa de verdura, 15; plátanos 20 pesos el kilo; manzana 35; huevo 38 pesos. El kilo de tortillas en 18 pesos. El pan de sal, cuatro pesos y siete pesos pan dulce.

LAS OPINIONES DE LOS CONSUMIDORES

Tras reconocer que cada día deben destinar más recurso económico a la alimentación del hogar, los tlaxcaltecas dijeron que sí les afecta cuando los productos suben de precio, al final deben comprarlo porque es una necesidad básica.

Traigo mi gasto para comprar, pero con lo que destino veo que no me alcanza, tengo que comprar menos y eso que no hago comidas muy elaboradas, es sencillo porque solo trabaja mi esposo, dijo Maricruz N., madre de familia.





Cuando veo que están caros los productos compro menos, medio kilo y lo voy cuidando, le pongo menos a la comida. Sí complican los precios porque tenemos otros gastos que hacer, comentó Enriqueta N.

El Banco de México explicó que cuando hay inflación en una economía es muy difícil distribuir los ingresos, planear un viaje, pagar deudas, invertir en algo rentable, porque los precios son una referencia para asignar el dinero de la mejor manera.

