Propone IP ser parte del Consejo de Salud

Para tener voz y ser escuchados, la Alianza Empresarial Turística del Estado de Tlaxcala propuso al gobierno estatal, por medio de la Secretaría de Turismo, incluir a un representante de la Iniciativa Privada en el Consejo Estatal de Salud lo que, consideran, ayudará a que en conjunto determinen los ordenamientos en materia económica.

Al manifestar lo anterior, el secretario de la Alianza y presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Tlaxcala, Virgilio Medellín Viveros, reconoció que entienden que fue necesario endurecer las medidas, pero “no hay piso parejo”.

La solicitud es con el ánimo de aportar ideas, eliminar en lo posible ambigüedad en las directrices tomadas por el Consejo, ya que hasta el momento en el sector servicios nos queda poco claro los criterios que se han tomado para restringir los horarios de funcionamiento, aforo y demás medidas,mencionó el empresario.

Lo anterior, luego de que la administración estatal publicó en el Periódico Oficial del Estado las medidas extraordinarias para contener los contagios del SARS-CoV-2 y salvaguardar la salud de la población en el sector público, social y privado.

El gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros precisó que el decreto explica que el incumplimiento de las disposiciones será sancionado en el ámbito de su competencia para el caso de establecimientos, con la clausura temporal y por reincidir con la clausura total,

En este orden, las medidas para contener los contagios de Covid-19 especifican que, en hoteles, solo se permitirá la ocupación hasta el 70 %, con excepción de los salones ventilados, pudiendo utilizar el 30 % de su capacidad.

En tanto, en restaurantes, cafeterías, loncherías, cocinas económicas y taquerías tienen permitido un aforo máximo del 50 %, deberán garantizar la sana distancia entre los comensales y tanto el servicio de mesa como para llevar será hasta las 22:00 horas.

En las plazas, centros comerciales, supermercados, tiendas departamentales, incluyendo áreas de comida rápida, operarán de lunes a domingo, debiendo cerrar a las 21:00 horas. El aforo máximo permitido será del 50 % de su capacidad. Se restringe el acceso a menores de 12 años.

En establecimientos como tiendas de conveniencia, licorerías y todo tipo de comercio con venta de bebidas alcohólicas cerradas, operarán hasta las 19:00 horas, después de ese horario, queda prohibida su venta, entre otras disposiciones.

Entrevistado al respecto, Virgilio Medellín señaló que las empresas y el comercio formal tienen establecidas las medidas de salubridad por el nuevo coronavirus para cuidar a los clientes y colaboradores.

Hemos tomado todas las precauciones necesarias, pero creemos que no hay un criterio justo o equilibrado porque el tema no es igual, en el comercio informal, en el mercado, centros comerciales no se están dando las medidas. Es muy importante que el Consejo Estatal de Salud verifique y constate quiénes están cumpliendo con lo establecido, atajó.

Virgilio Medellín dijo que en caso de que el gobierno estatal no apruebe un representante de la IP, solicitarán que la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, los represente, siendo la portavoz de los intereses del sector turístico.

El presidente de la AHMET argumentó que los empresarios viven el día a día del reto de sostener los empleos y dar los servicios, por lo que necesitan claridad con los criterios para mitigar la pandemia, en cada sector, restaurantes, hoteles, salones de fiesta, entre otros.

Ya le invertimos bastantes recursos y todavía se nos está limitando. Dar la oportunidad de que trabajemos bien, de un mayor aforo, creo que no se está dando una situación por igual.

Finalmente, comentó que con los efectos de la pandemia de Covid-19, el reactivar la economía y el empleo es fundamental.

El aforo permitido a establecimientos como restaurantes, cafeterías, loncherías, cocinas económicas y taquerías es del 50 por ciento y acordaron que el cierre del servicio sea a las 22:00 horas.

