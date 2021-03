Protegen a los niños con cáncer ante Covid-19

Ante la emergencia sanitaria por la Covid-19, en el Hospital Infantil de Tlaxcala (HIT), así como en la mayoría de los nosocomios, fueron instalados filtros respiratorios para quienes presentan sintomatología o son sospechosos, esto para evitar que los pacientes puedan contraer el virus y complicarse por su estado físico.

El titular de la Secretaría de Salud (Sesa), René Lima Morales, resaltó que a pesar de la pandemia, las consultas de atención continúan de forma normal para pacientes del HIT, pues no han sido suspendidas.

El promedio de supervivencia en los pacientes atendidos es del 70 % /Archivo el sol de Tlaxcala

Eso sí, explicó que más que una prueba que les realicen a los familiares o quienes acuden, existe gran cantidad de información escrita en las entradas e, incluso, este es uno de los hospitales que mayor tiene, además de que existen también recomendaciones que el mismo personal le da a los familiares cuando llegan con sus pacientes.

Por ello, descartó que hasta el momento se haya presentado algún brote intrahospitalario, que sí se puede medir, pues sería poco técnicamente incorrecto el decir que alguien contagió a alguna persona en el hospital, si es que los ciudadanos mantienen la movilidad y no puede constatar que sucedió en el HIT, en el transporte o llegando de su casa.

“Los filtros han sido tan eficientes que, si no fuera así, tendríamos brotes intrahospitalarios, pero no se ha presentado ninguno hasta el momento”, recalcó.

Por otro lado, aseveró que al momento los medicamentos para los pacientes oncológicos que atienden en ese nosocomio, están garantizados y hay abasto suficiente.

EL PANORAMA EN TLAXCALA

Juan Carlos Cuayáhuitl Díaz, líder estatal del Cáncer en la Infancia y Adolescencia de la dependencia estatal, detalló que desde 2007 que se abrió el Hospital del Niño a agosto de 2020, la Sesa atendió a 443 pacientes menores de 18 años de edad, quienes fueron 256 hombres 187 mujeres.

Asimismo, reveló que en Tlaxcala existen tres principales tipos de cáncer que se atienden, lo cuales son: leucemia, linfomas y tumores del sistema nervioso central, padecimientos que se presentan de igual forma y recurrencia a nivel nacional y mundial en este sector.

Eso sí, afirmó que no hay ningún factor determinante para que sean estos los que más se presenten, pero sí hay algunos asociados, aunque el patrón de forma de cómo se presenta es basado en las estadísticas fuera del estado.

Además, señaló que la supervivencia de un paciente diagnosticado tardíamente con alguno de estos tipos de cáncer es de cinco años, pero en el supuesto de que sea atendido y diagnosticado en etapas iniciales debe ser del 70 % de vida, aunque dependerá del tipo del mal y el momento de su atención, pues algunos son más agresivos que otros y el comportamiento de la supervivencia será variable.

De igual forma, sostuvo que a pesar de que se tienen algunas particularidades por la pandemia, al momento no existe ninguna situación que pueda impedir otorgar el tratamiento, pues se está haciendo de manera habitual a los pacientes.

CÓMO DETECTAR SIGNOS DE ALERTA

También, realizó una serie de recomendaciones para los padres de familia y adolescentes para que puedan detectar signos tempranos de este padecimiento, como son: estar pendientes de todos los cambios que presenten durante el desarrollo, aunque de manera habitual tendrían que llevar a los niños a unidades médicas para revisión en su etapa de crecimiento y si presentan alguna situación diferente hay que considerar la atención.

Además, dijo que hay algunas manifestaciones de cáncer que pueden ser similares como es la fiebre persistente que no cede a tratamientos convencionales, crecimiento ganglionar no asociado a un proceso infeccioso o en alguna parte del cuerpo en particular, cambios de coloración en la piel y manifestaciones de sangrado que no tenga algún antecedente de golpe o traumatismo.

443 Pacientes menores de 18 años de edad atendió la Sesa desde 2007 que abrió el Hospital del Niño a agosto de 2020.

