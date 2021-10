Protestan extrabajadores del extinto Hotel Posada

Extrabajadores del hotel Posada San Francisco protestaron la mañana de ayer frente al remodelado edificio histórico, por no ser considerados con un empleo pese a su muestra de buena voluntad semanas atrás, al retirar las banderas de huelga que mantuvieron durante un año y cuatro meses en todos los accesos.

Encabezados por el dirigente de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Justino Hernández Xolocotzi, los exempleados indicaron que el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros se comprometió a recontratarlos para laborar con la nueva administración, pero no fueron tomados en cuenta.

Quitamos las banderas como signo de buena fe, pero solo nos engañaron… exigimos una reunión con autoridades de Gobernación para destrabar este asunto que afecta a meseros, camaristas y gente operativa del hotel que fuimos despedidos injustamente por la anterior empresa operadora del hotel y hoy nos madrugaron porque ya están inaugurando y no nos contemplaron.

Justino Hernández refirió que el movimiento de huelga se mantiene activo ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y se dijo extrañado por el actuar del nuevo gobierno morenista que se había comprometió a tomarlos en cuenta, pero no fue así”.

De acuerdo con una estimación, a cada uno de los 32 empleados les adeudan unos 110 mil pesos por el despido injustificado que padecieron el 5 de junio de 2020.

SE LES LLAMÓ Y NO ASISTIERON

Entrevistada tras encabezar la inauguración del nuevo hotel, la gobernadora Lorena Cuéllar expresó que los exempleados fueron convocados en dos ocasiones para dialogar, pero no asistieron. Asimismo, indicó que una comisión es atendida por la Secretaría de Gobierno para que se logre destrabar el conflicto y lograr acuerdos que satisfagan a las partes involcuradas.

Ustedes saben las condiciones en las que estaba el hotel y pues hoy lo que queremos es que llegue gente con mucho compromiso... ya se hizo el pago de sus salarios hace como dos meses y no está en mis manos recontratarlos, los dueños son los únicos que pueden contratar y ahí yo no me puedo meter, expresó.

