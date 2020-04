Provoca controversia suspensión de concierto #QuédateEnCasa de “Súper Class”, en Apizaco

La suspensión del concierto #QuédateEnCasa de la agrupación “Jorge Domínguez y su grupo Súper Class”, provocó controversia al ser suspendido la noche de este sábado 4 de abril por el Ayuntamiento de Apizaco.

El argumento de las autoridades municipales es que el evento, desarrollado en un salón social ubicado en la calle Josefa Ortiz de Domínguez de la colonia San Martín de Porres, rebasaba las 75 personas y eso representaba un riesgo por la contingencia ante el Coronavirus (Covid-19) en México.

Sin embargo, el cantante Jorge Domínguez manifestó que no hubo ninguna violación a lo que las autoridades de salud han determinado y que entre músicos, personal de staff, de apoyo y quienes estaban grabando vía Facebook no rebasaban las 50 personas.

“Era un concierto para las familias que gustan de nuestra música y están en casa... quisimos darle un aliciente a las personas en medio de esta contingencia que requiere actos de humanidad y no vemos absolutamente nada de malo porque otras agrupaciones y cantantes lo han hecho sin ningún problema”, expresó.

El músico afirma que las autoridades al ver varios vehículos estacionados en el exterior y escuchar la música pensaron que había muchas personas o una fiesta, pero “no éramos más de 50 porque cuidamos no violar lo que han dicho las autoridades estatales y federales, de hecho pusimos filtros en la entrada para distribuir gel antibacterial y cubrebocas”.

Reprochó la “insensibilidad” de las autoridades de Apizaco, pero dejó a la población calificar el actuar, pues “pude haberlo hecho yo solo desde mi casa, pero la gente y los músicos mostraron su solidaridad y por eso quisimos hacer algo más formal y como siempre nos ven en nuestras presentaciones... yo no veo nada malo en eso, pero las autoridades tienen otro punto de vista, ofrecemos una disculpa si con este acto se ofendieron, pero nuestro acto fue noble”, agregó.

Por su parte, Javier Llera Martínez, director de Desarrollo Económico de Apizaco, manifestó que desde que el gobierno federal y estatal dieron a conocer las medidas sanitarias, todos los bares, antros y salones de fiestas fueron notificados vía oficio de la suspensión temporal de actividades del 30 de marzo al 30 de abril.

No obstante, los propietarios del salón accedieron a abrir sus puertas pero el evento y permitieron que hubiera decenas de personas reunidas, lo que representa no solo una violación al Bando de Policía y Gobierno, sino que puso en riesgo a las personas al no acatar las medidas sanitarias.

A ello se suma el compromiso de todos los alcaldes asumidos en la Mesa Estatal de Coordinación contra el Coronavirus, encabezada por el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, para que todos los municipios garanticen que no haya reuniones masivas y así cortar la cadena de contagio por el Covid-19.

Durante el concierto privado del grupo “Súper Class” que era transmitido en su página oficial de Facebook, participaron bailarinas, un mariachi y el grupo de Giovanni Domínguez, quien también lamentó el actuar del gobierno y acusó una persecución de tinte político.

Tras la suspensión del evento y ser sacados todos los instrumentos, equipo de audio e iluminación, personal del gobierno municipal suspendió temporalmente las actividades del salón social por no acatar las medidas sanitarias.

