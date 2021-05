Prueba Covid-19 da negativo para Lorena Cuéllar Cisneros, candidata de “Juntos Haremos Historia en Tlaxcala”

La candidata al Gobierno del Estado por la coalición “Juntos Haremos Historia en Tlaxcala”, Lorena Cuéllar Cisneros, dio negativo a la prueba SARS-CoV-2, por tanto continuará con su agenda de trabajo, privilegiando todas las medidas sanitarias de prevención.

Lo anterior fue dado a conocer por la abanderada de los partidos políticos Morena, PT, Partido Verde Ecologista de Mexico, Nueva Alianza y Encuentro Social Tlaxcala al fijar un posicionamiento sobre el contagio de Covid-19 anunciado por la candidata de Encuentro Solidario (PES), Liliana Becerril Rojas.

Darán 5 boletas para emitir voto | Para definir los cargos de gubernatura, diputaciones federales y locales, ayuntamientos y presidencias de comunidad...https://t.co/Y7L7o2gZe4#Elecciones2021 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) May 18, 2021

“Frente al anuncio de Liliana Becerril acerca de dar positivo a SARS-CoV-2, le deseo una satisfactoria recuperación”, expresó la candidata al Ejecutivo local, al tiempo de agradecer a todas y todos sus amigos tlaxcaltecas que se han preocupado por su salud, pues “me llenan de energía tantas muestras de cariño y les aseguro que me siento muy bien, pero tomé algunas medidas.

Foto: Moisés Morales | El Sol de Tlaxcala

Indicó que a pesar de que durante el Segundo Debate Obligatorio organizado por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) siempre mantuvo una sana distancia con Liliana Becerril, decidió practicarse pruebas al cumplir 4 días de haber coincidido con ella, un plazo que está dentro de lo observado por las autoridades sanitarias.

Quiero comentarles que de forma periódica me realizo las pruebas de Antígenos, Análisis de Sangre y pruebas serológicas o de anticuerpos SARS-CoV-2 y siempre he salido negativa; me las he realizado como parte de mi rutina en campaña, sobre todo para cuidar a la gente... anoche me realicé una prueba y hoy por la mañana otra, y ambas señalan que no tengo contagio por Covid-19.

Foto: cortesía Lorena Cuéllar

Quiero volver a agradecer tantas y tantas muestras de solidaridad de la gente, son bien correspondidos, y sigamos tan unidos y organizados que falta poco para hacer Historia en Tlaxcala, agregó.

Reciben los tres Consejos Distritales la documentación electoral | El @INE_Tlaxcala , en #Tlaxcala, se declara listo para la jornada del próximo seis de junio...https://t.co/JxDzsQOLlw#Elecciones2021 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) May 18, 2021

