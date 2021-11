Puso en marcha Sedif servicio de rehabilitación pulmonar Post Covid-19

Con el propósito de atender las secuelas que deja el virus SARS-CoV-2 en el organismo, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif) puso en marcha el servicio de rehabilitación pulmonar post Covid-19 en la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) del municipio de Calpulalpan.

Al respecto, la presidenta honorífica del Sedif, Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar, declaró que este es el comienzo del servicio de atención post coronavirus en Tlaxcala, cuyo modelo será replicado en las otras dos UBR estatales ubicadas en Tlaxco y San Matías Tepetomatitlán, y de manera paulatina en las municipales, con el objetivo de llegar a la mayor cantidad de personas que contrajeron el virus y que lograron superarlo.

Destacó los beneficios que tendrán los pacientes post Covid-19 con las terapias de rehabilitación, entre los que se encuentran la reducción de los síntomas, principalmente disnea (dificultad para respirar), mejorías de la capacidad funcional para la actividad física, del estado de salud y de la calidad de vida, así como disminución del número de hospitalizaciones.

Recordó que entre los ejes fundamentales del gobierno que encabeza Lorena Cuéllar Cisneros está la atención a la salud, principalmente por la pandemia de coronavirus, a la que se ha sumado el Sedif con la rehabilitación pulmonar y con el programa de atención socioemocional para niñas, niños y adolescentes afectados por el aislamiento prolongado y la pérdida de familiares, con atención psicológica.

En su oportunidad, la directora general del Sedif, Laura García Sánchez, mencionó que las terapias pulmonares tienen una cuota de recuperación de 70 pesos iniciales, que incluye una valoración médica del paciente y posteriormente de 30 pesos por terapia. Las personas interesadas deben acercarse a la UBR con el resultado de una prueba reciente de detección de Covid-19 negativa, así como copias de credencial de elector, CURP, comprobante de domicilio, y de su historial clínico.

David Domínguez Blancas, paciente recuperado de Covid-19, relató que tras el contagio cambió por completo su vida tanto familiar como laboral, así como su carrera deportiva, pues logró recuperarse y ahora enfrenta las secuelas.

Me encuentro bien de una perforación en el pulmón que me dejó el virus, ahora lo que enfrento es cansancio, no puedo hacer ejercicio como antes lo hacía, me canso muy rápido, he tratado de buscar la rehabilitación y es complicado, he buscado en la Ciudad de México pero donde la hay es caro, por eso agradezco que se dé la oportunidad de tener este servicio aquí en casa y que puede beneficiar a muchas personas que han logrado superar la enfermedad y que en estos momentos tienen secuelas físicas, relató.

