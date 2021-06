QR, la salvación de negocios y servicios

Ante la pandemia por Covid-19, el llamado QR se ha convertido no solo en la evolución del Código de Barras, sino en la salvación de los negocios y de quienes ofrecen servicios.

Los códigos QR son imágenes que, al ser escaneadas por los dispositivos móviles (smartphones y tabletas), proporcionan información complementaria, como datos, páginas web, fotos y hasta contactos.

Para poder escanearlos, es necesario que las personas tengan en su terminal una aplicación creada para este objetivo.

Por ejemplo, bares y restaurantes colocan en sus paredes el código que puede ser leído por una aplicación con inteligencia artificial y que, en algunos smartphones, viene preinstalada en la cámara.

De esta manera, los comensales no tocarán las cartas de los menús y evitarán un posible contagio de Covid-19.

QUIÉN LO INVENTÓ

QR, también conocido como Bidi, es el código bidimensional más conocido y de uso más común a nivel mundial, ya que el lenguaje con el que se construye es abierto. Fue creado en 1994 por la empresa japonesa Denso-Wave, subsidiaria de Toyota. Las siglas “QR” derivan del inglés “Quick Response”. (respuesta rápida)

CRECIMIENTO DIGITAL

De esta manera, el crecimiento de la digitalización de los servicios en las empresas tlaxcaltecas se ha dado a partir de la pandemia como una alternativa para expandirse, tener clientes y evitar pérdidas económicas, pero sobre todo para no cerrar sus puertas.

De acuerdo con especialistas en la materia, digitalizar un producto o servicio consiste en reinventar la experiencia del usuario por medio del uso de la tecnología. De esta forma, acercan el producto o servicio a los compradores para seguir vendiendo, lo que implica expandir su mercado.

Así, en Tlaxcala los empresarios y emprendedores replantearon el uso de la tecnología para adoptar herramientas que les permitan tener el control de su negocio, hacer alianzas con plataformas y registrar ventas, pues ampliaron su tamaño de mercado.

Y es que, a nivel nacional, tan solo en 2020, año marcado por el coronavirus, los impuestos provenientes de las plataformas digitales ascendieron a seis mil 40.8 millones de pesos, según información del Servicio de Administración Tributaria, lo que implica un crecimiento de 915 %, casi 10 veces más que en 2019.

Así, muchas empresas de servicios y restaurantes giraron a la digitalización de sus servicios, apoyados de sus páginas web y redes sociales, principalmente Facebook donde anuncian sus productos, promociones, horarios y costos. Tan solo los restaurantes utilizan su menú digital a través del código QR, de ahí que los clientes pueden escanearlo, sin necesidad de estar en contacto con la carta que generalmente pasa de mano en mano.

Al respecto, Federico N., responsable de una cafetería, manifestó que QR en el menú les ayudó a completar sus medidas preventivas ante el coronavirus, pues al ingresar sus clientes son desinfectados.

“Les ofrezco la carta con el código, es fácil y evitamos el contacto físico. Los clientes están adaptándose a este tipo de dar servicio, aunque hay quienes no saben usarlo y nos piden la carta, para nosotros lo importante es vender y dar un buen servicio”, añadió.

Por su parte, Esmeralda N., dueña de un pequeño restaurante, compartió que participar en un grupo de servicios le ayudó a tener ventas, principalmente los fines de semana, pues las familias buscan los servicios a domicilio y para llevar.

“Estoy en un grupo de Facebook de la comunidad, ahí publico mis promociones de platillos porque los fines de semana elaboro mixiotes, mole de panza y tacos de carne enchilada. Los pedidos los recibo por ‘face’ y las entregas las hago a domicilio. Hasta el momento no he tenido inconvenientes”.

A su vez, personal del Colectivo Wicca afirmó que privilegian el apoyo del consumo local, de ahí que usan las redes sociales para vender sus productos y conseguir ingresos en estos meses de pandemia.

Inclusive, realizan expos los fines de semana, lo que les permite exhibir su mercancía en el municipio capitalino.

Por otro lado, los servicios de taxi también fortalecieron sus servicios con el uso de las herramientas tecnológicas y tarifas competitivas. “Es que es realmente fácil, bajas la aplicación a tu celular y cuando requieras el servicio de taxi lo pides, no tienes que ir a la base de las unidades. En cuanto a los costos creo que son acorde a la realidad”, comentó Marcelo N., de 42 años de edad.

De la misma forma, hay plataformas que tienen los servicios de ir por las compras y alimentos, ayudando a evitar salir de casa y hacer filas en los negocios o centros comerciales.

De hecho, por las calles de la capital, se observa a los empleados de las empresas que realizan las compras para los clientes.

“Lo he contratado en tres ocasiones, me conviene, no pierdo tiempo, pasajes o gasolina y el costo es el mismo, porque das la lista de lo que necesitas y es lo que te deben traer, pagas el servicio como tal”, añadió Maribel N., de 56 años de edad.

Hogares reducen gastos durante pandemia



ENTÉRATE

Las siglas “QR” derivan del inglés “Quick Response” (respuesta rápida).

Federico N. / responsable de una cafetería

