Que “Chema” Méndez haga su propia encuesta y vea su realidad: Lorena Cuéllar

A diferencia de otros partidos políticos, en Morena el pueblo es el que decide y en Huamantla la ciudadanía eligió por quién va a la cabeza en las preferencias, atajó Lorena Cuéllar Cisneros al fijar su postura sobre el anuncio de adhesión del legislador José María Méndez Salgado al proyecto de Anabell Ávalos Zempoalteca al no verse favorecido con una candidatura.

“Invito a ‘Chema’ que mande a hacer una encuesta y vea su realidad”, expresó la candidata de “Juntos Haremos Historia en Tlaxcala”, quien aseguró que a partir del debate del pasado 18 de abril ha recibido cada vez mayor respaldo de distintos sectores, entre ellos empleados del Gobierno del Estado a los que pretenden forzar a votar por la candidata oficial, pero se llevarán una sorpresa el próximo 6 de junio.

Refirió que las decisiones de las candidaturas a diputaciones locales y presidencias municipales son de índole nacional y que como candidata a la gubernatura se mantuvo al margen.

Cuéllar Cisneros manifestó tajante que quien camina con el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) debe tener bien puestos los valores y “quien hace algo contrario a eso es una traición al Presidente (Andrés Manuel López Obrador), al partidos y a sus mismos ideales, simplemente es eso”.

Agregó que las personas que en su momento decidieron participar en el proceso interno de Morena fueron movidos por sus intereses personales y no para que le vaya bien a Tlaxcala y se acabe la corrupción, la impunidad y los abusos del poder”.

“Ayer tuve 30 llamadas de allá para acá, después del debate ha habido una ola tremenda de personas que se quieren sumar porque allá han visto que hay otro tipo de intereses de seguirle robando al pueblo, de comportarse no éticamente, etcétera”, resaltó Lorena Cuéllar.

Al tiempo, señaló que le despreocupan sus falsas adhesiones porque no se trata de verdaderos militantes de Morena y eso se puede demostrar con solo verlos y analizar sus antecedentes.

Yo no hago públicas las constantes adhesiones, se me han sumado muchos presidentes, expresidentes, diputados, de todos lados y he sido muy prudente, tampoco disfrazo a personas que no son del partido y les pongo una gorra o un chaleco y digo que son del partido… los supuestos compañeros que se fueron de Morena, en realidad no son de Morena, hagan ustedes una investigación.

El diputado local y excoordinador de la bancada de Morena, José María Méndez Salgado, hizo pública su adhesión este jueves al proyecto político de Anabell Ávalos Zempoalteca, candidata de la coalición "Unidos por Tlaxcala" a la gubernatura de la entidad.

