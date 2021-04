¡Que no se te pase! Continúa el proceso de reclutamiento del Servicio de Protección Federal

Por segunda vez en lo que va del año, la Secretaría de Políticas Públicas y el Sistema Estatal de Promoción del Empleo (Sepol-Sepuede), en coordinación con el Órgano Administrativo del Servicio de Protección Federal (SPF), comenzaron el segundo proceso de reclutamiento de 2021 para plazas de Policía de Protección Federal.

Local Amplían suspensión de labores en TSJE

Lo anterior luego de que en febrero pasado realizaron el primer acto, esto con la finalidad de que los tlaxcaltecas puedan acceder a una oportunidad de empleo formal y bien remunerado, así como de cubrir las más de dos mil plazas que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana destinó para Tlaxcala.

Local En menos de un mes “Unidos por Tlaxcala” presuntamente ha gastado 4.7 millones de pesos, estima Morena

Debido a que el proceso se llevará a cabo a través del Servicio Nacional del Empleo, los postulantes tendrán que registrarse antes del 30 de abril en la liga: https://docs.google.com/forms/d/1PxxfPbzpmRM54-fEd746Ujh-m_QeLWdp9vo6-SyRxQQ/edit.

REQUISITOS

En este sentido, de acuerdo a la convocatoria quienes estén interesados tendrán que cumplir con los requisitos de ser ciudadano mexicano, tener entre 18 y 40 años de edad, contar con estudios mínimos de preparatoria, servicio militar liberado (hombres), así como tener disponibilidad para viajar y contar con buen estado de salud física y mental.

Asimismo, señala que deben contar con una estatura mínima, sin calzado para mujeres, de 1.52 y hombres 1.65; no tener antecedentes penales, sin tatuajes visibles, no consumir sustancias prohibidas y no estar suspendido o inhabilitado como servidor público.

También, deben contar con comprobante del último grado de estudios, de domicilio, cartilla militar con hoja de liberación (hombres), identificación oficial (credencial del Instituto Nacional Electoral o pasaporte vigente), currículum vitae con fotografía, RFC con homoclave, Clave Única de Registro de Población, dos referencias personales, dos vecinales y dos laborales, así como una fotografía reciente tamaño infantil y certificado médico.

Local Se unen tlaxcaltecas a exigencia de avalar Ley Olimpia a nivel federal

Aunado a lo anterior, indica que deberán tener vocación de servicio y regirse por los valores de ética, lealtad, disciplina, respeto, honestidad y profesionalismo.

Finalmente, puntualiza que quienes resulten seleccionados tendrán la responsabilidad de ofrecer protección, seguridad, vigilancia y custodia de personas, bienes e inmuebles del gobierno federal, organismos autónomos o los que se requieran.

LÍNEA DE INFORMACIÓN

Para mayores informes está disponible la línea de WhatsApp: 246-221-18-86.

CURSO: Conviértete en un experto en panadería



Continúa leyendo ➡ https://t.co/YVU4LpMNqE #Curso #Panadería #empleo educador social pic.twitter.com/90jCSkuAfn — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) September 14, 2020

TE RECOMENDAMOS

Local Diseñan prototipos ambientales, en la Academia Aeroespacial de México en Tlaxcala

Local Capacitación a funcionarios podrá ser en línea: INE