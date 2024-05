Que no se te pase: hoy es último día para obtener reimpresión de la INE

Hoy es el último día que tienen los ciudadanos para tramitar una reposición de su credencial para votar ante el Instituto Nacional Electoral (INE), y el 30 de ese mes es el plazo fijado para recogerla.

Hoy concluye el plazo para la reimpresión de credencial de elector

La reimpresión, como su nombre lo indica, es únicamente una copia reimpresa de la credencial que obtendrán en caso que el ciudadano la haya extraviado o perdido, y el documento que recibirán es idéntico al anterior, con los mismos datos de la persona, por lo que no podrán hacer cambio de domicilio, por ejemplo.

Para hacer la reposición, las personas pueden acudir a cualquiera de los tres módulos del INE que hay en Tlaxcala y no es necesario presentar documentación, aunque la sugerencia es que lleven consigo su acta de nacimiento, por lo menos, por si su credencial no es reciente y no ha sido digitalizada la información. Si la ciudadanía que no cuenta con este documento puede acudir sin él.

La recomendación es agendar una cita previa a través de la página https://www.ine.mx/credencial/, pues eso garantizará una hora exacta para hacer el trámite y evitará que la ciudadanía tenga que esperar o hacer filas, en caso de que haya gente. La reposición de la credencial dura aproximadamente 10 minutos.