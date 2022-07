Quinta Ola Covid-19 | En Tlaxcala, reportan bajo nivel de ocupación hospitalaria

Al llegar a la segunda mitad de julio y dentro de la quinta ola que vive Tlaxcala y el país por la pandemia de Covid-19, Tlaxcala reporta un bajo nivel de ocupación de camas en los hospitales del sector salud.

De acuerdo con los especialistas en medicina, la vacunación es uno de los principales factores que ha contribuido a descender los casos graves y también los fallecimientos.

De hecho, las brigadas correcaminos de la Secretaría de Salud, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), así como de la Secretaría de la Defensa Nacional han aplicado más de dos millones 350 mil dosis anticovid de las farmacéuticas AstraZeneca, Cansino, Pfizer y Sinovac. El 97 % de la población tlaxcalteca tiene esquemas completos y una o dos dosis de refuerzo.

El sitio mivacuna.salud.gob.mx continúa abierto para llevar a cabo el registro para vacunación universal contra Covid-19 de niñas y niños de cinco a 11 años, así como para adolescentes mayores de 12 años y personas adultas que no han iniciado el esquema, no lo han completado o aún no reciben refuerzo.

Y es que tan solo del uno al 18 de julio suman tres mil 509 casos positivos de Covid-19 y un fallecimiento ocurrido el pasado nueve. En tanto que el acumulado de la pandemia de Covid-19, según las cifras oficiales del gobierno del estado al corte de este 18 de julio, hay 47 mil 878 casos positivos, dos mil 947 defunciones y 38 mil 911 pacientes recuperados.

La SSa del gobierno federal, por medio del Sistema de Información de la Red de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAG), señaló que Tlaxcala registra un 16.32 % de ocupación en camas generales para pacientes Covid. Mientras que en los espacios con ventilador es de 3.03 %. A nivel nacional es de 18 % la ocupación de camas y de 5 % con el equipo de ventilador.

Argumentó que la pandemia de Covid-19 impulsó la creación de la base de datos de la Red IRAG que sigue con información actualizada en esta quinta ola, ya que ayuda a transparentar y comunicar la información de ocupación hospitalaria de las instituciones de salud en el contexto actual.

De esta manera, la Sesa tiene habilitado el Hospital General de San Pablo del Monte para la atención de pacientes que requieren hospitalización por el virus del SARS-CoV-2. En el caso del IMSS, el Hospital General de Zona Número 1, está reconvertido con 16 camas, puede llegar a 24, pero todavía no ha sido necesario el aumento de espacios. Mientras que el Issste en su Hospital General mantiene un área de Respiratorios para la atención a sus derechohabientes.

Asimismo, la SSa reiteró que es necesario mantener las medidas básicas de prevención para evitar contagios, uso correcto de cubrebocas donde sea necesario y de acuerdo con las medidas dispuestas, sana distancia, lavado frecuente de manos con agua y jabón o aplicación de alcohol-gel, además de ventilación de espacios.

Apuntó que en caso de síntomas de Covid-19, la persona debe ser aislada por siete días y estar pendiente de la evolución de la enfermedad, si presenta complicaciones, debe acudir a la unidad médica más cercana.

La SSa informó que los principales indicadores de la actividad epidémica comienzan a mostrar una reducción. Además de que argumentó que la probabilidad de que personas vacunadas sean hospitalizadas es baja

Justificó que a nivel nacional, los fallecimientos ocurridos en la quinta ola del SARS-CoV-2 fueron porque los pacientes no estaban vacunados, lo que complicó sus estados de salud, por eso exhortó a la población a acudir al sector salud para inmunizarse.

