Quitan jueces prisión preventiva a violador

Han pasado tres años desde que Laura N., decidió hablar y denunciar a su presunto agresor sexual, pero en días recientes tres jueces del Poder Judicial determinaron modificar la medida cautelar que consistía en prisión preventiva.

Fue en octubre de 2018 cuando Laura N., denunció públicamente que el hijo de su jefe la violó, golpeó y desgarró, al grado de estar al borde de la muerte.

No obstante, la tarde del pasado domingo, el caso nuevamente salió a la luz y mediante un comunicado, activistas de Tlaxcala se pronunciaron en contra de la decisión de los jueces de modificar la prisión preventiva dictaminada al agresor, de ahí que sentenciaron que no permitirán más injusticias en la entidad.

El 23 de octubre los jueces Violeta Fernández Vázquez, Gerardo Felipe González Galindo y Claudia Pérez Rodríguez, la primera con funciones de presidenta en el Poder Judicial, determinaron modificar la media cautelar del agresor de Laura, hecho que la coloca en riesgo al establecer a su agresor en la misma localidad de su vivienda, precisa el comunicado disponible en el facebook Justicia para las mujeres tlaxcaltecas.

Además, las activistas evidenciaron que no existen medidas de seguridad reales para la víctima, pues el municipio de Mazatecochco solo cuenta con una patrulla y para que Laura N., asista a su trabajo debe pasar frente a la casa del agresor.

Las también defensoras de derechos humanos argumentaron que el delito fue cambiado para no investigar los hechos de violación y solo quedó como tentativa de abuso sexual, lo cual fue posible al contar con el apoyo de un exmagistrado, aunque no revelaron el nombre, aseguraron que mantiene un amparo para que sea inamovible del Poder Judicial.

Por lo tanto, exigieron a los tres niveles de gobierno y a los tres poderes del estado que sea esclarecido el caso, pues temen que no habrá justicia para Laura N., y su agresor sea absuelto.

Incluso, solicitaron una revisión a los argumentos para modificar la medida cautelar, hecho que confirmó sus señalamientos respecto a que no basta tener a mujeres en los cargos, pues se requiere personal con conocimientos en la perspectiva de género, de lo cual carecen los jueces señalados.

Finalmente, reiteraron su desaprobación a esta decisión e hicieron responsable al estado por lo que pudiera ocurrirle a Laura N., y su familia.

VÍCTIMA PIDE JUSTICIA

En un mensaje dirigido a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, Laura N., solicitó ayuda a la titular del Ejecutivo para que se haga justicia.

Desde el principio mi proceso ha tenido infinidad de anomalías por parte de las autoridades, desde jueces y magistrados, reclasificando uno de ellos como el delito de violación a tentativa de violación, en pocas palabras me iban a violar, pero no lo hicieron,señaló.

He recibido amenazas todos estos años, ser violada, revictimizada, que casi sea mi vecino y pase frente a su casa para ir al trabajo, es no es suficiente para estar en riesgo, no entiendo que se requiere para que acepten el daño irreparable que he vivido, dijo.

Laura N. decidió hacer público su caso de violación en 2018 ante la posibilidad de que el agresor fuera absuelto, tres años después tres jueces determinaron retirarle la prisión preventiva.

