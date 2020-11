Realizan servicio social virtual, en la UATx

A pesar de la suspensión de actividades presenciales por la pandemia de Covid-19, los programas educativos en la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) han continuado su marcha y uno de ellos es el de servicio social, donde más de mil 200 alumnos lo realizan en la modalidad virtual.

Al respecto, Favián Aquiahuatl Denicia, jefe de Servicio Social y Prácticas Profesionales en la UATx, indicó que los alumnos han cumplido con este requisito universitario desde el ciclo Primavera y actualmente en Verano. Indicó que no ha sido sencillo dar continuidad con el servicio social, pero han logrado adaptarse a las plataformas virtuales para no frenar el desempeño de los jóvenes y no retrasar sus trámites universitarios.

Mencionó que deben cumplir 480 horas, el mismo tiempo que de manera presencial, de ahí que culminarán entre diciembre de 2020 y enero de 2021.

Explicó que las actividades que efectúan en línea están basadas en tres programas que desarrollaron, los cuales consisten en apoyo docente, apoyo en actividades de carácter administrativo y apoyo a la investigación. Agregó que para que los alumnos soliciten el servicio social en línea deben dirigirse con el responsable de esta área en sus facultades, quienes les brindarán información y los trámites que deben efectuar.

Destacó que en la UATx también implementaron las prácticas profesionales a distancia, programas que han resultado exitosos. Finalmente, precisó que adaptar estos programas a la modalidad virtual fue uno de los grandes retos que enfrentaron, pero han sabido resolverlos gracias a la labor de los trabajadores y el respaldo del rector Luis González Placencia.

