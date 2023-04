Realizará Hospital IMSS–Bienestar de Huamantla cirugías anticonceptivas a mujeres

El gobierno del estado, a través del Sector Salud, realizará este martes 25 de abril de 2023 en el Hospital IMSS–Bienestar de Huamantla, la “Segunda Jornada de Obstrucción Tubaria Bilateral (OTB)”, para mujeres que deseen cerrar su ciclo reproductivo y evitar poner en riesgo su vida por embarazos de alto riesgo.

Es un método anticonceptivo definitivo opcional para mujeres que no quieren tener más embarazos y que no desean ejercer su maternidad, acción que se realiza en la población femenil después de un parto, aborto, durante la cesárea o en cualquier momento que decida no tener más hijos.

El sector femenino interesado puede agendar su cita al teléfono de telemedicina 2461506969, donde se les brindará más información, recomendaciones y horarios en los que deberán presentarse para ser intervenidas con este método anticonceptivo.

Esta acción de salud que realiza el gobierno que encabeza la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, es para acercar los servicios de planificación familiar a las personas que habitan en comunidades lejanas o de difícil acceso, también para contribuir a reducir muertes maternas en pacientes con alto riesgo obstétrico y reproductivo.

A las mujeres que agendaron su cita se les recomienda que acudan con ayuno de 10 horas, estudios, tiempo de sangrado, tiempo de tromboplastina parcial y estudios de control en caso de presentar alguna enfermedad crónico–degenerativa.

La responsable estatal del programa de Planificación Familiar y Anticoncepción, Isabel Gutiérrez Méndez explicó que entre las ventajas de la OTB destacan su inmediata efectividad anticonceptiva, no interfiere con las relaciones sexuales ni con la lactancia.

No tiene efectos secundarios para la salud de la mujer, es una medida preventiva contra el cáncer de ovario, además de que la recuperación posterior a la cirugía es en aproximadamente siete días.