Recertifican Sistema de Gestión de Calidad del INE

El Coordinador de Operación en Campo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE), Jesús Ojeda Luna, y el Vocal Ejecutivo en Tlaxcala del Instituto Nacional Electoral (INE), J. Jesús Lule Ortega, develaron la placa de Certificación al Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de la Norma ISO 9001: 2015, otorgada por la empresa auditora Q.Alliance.

La placa conmemorativa establece que su alcance es al “Servicio de Atención a la Ciudadanía durante el trámite de expedición de su Credencial para Votar, desde la primera entrevista, hasta la entrega de la Credencial en los Módulos de Atención Ciudadana en la entidad de Tlaxcala”.

En el acto protocolario realizado este jueves en la Sala de Sesiones de la Junta Local Ejecutiva, Jesús Ojeda Luna reconoció que fue en la delegación tlaxcalteca donde se dio “el origen del Sistema de Gestión de la Calidad”, ya que fue el primer órgano desconcentrado del INE que implementó ese régimen en sus procesos, principalmente en los módulos y para la atención ciudadana.

No fue un tema sencillo, pero no perdimos la fe y ustedes el tesón, el impulso y, sobre todo, no dejaron de hacer el esfuerzo, por lo que finalmente se logró, ahí de 2010, la certificación, remarcó.

Previo a la develación y teniendo como marco el día del empleado del INE, el funcionario electoral se dijo orgulloso de formar parte de los trabajos de mejora continua por parte del personal ejecutivo y operativo que ha conseguido la recertificación en dos ocasiones.

En todo momento yo estuve pendiente y presente para darle seguimiento”, anotó orgulloso, y pidió a las y los colaboradores de módulos y al personal que hace trabajo de gabinete no bajar la guardia. Recordó que son tres objetivos estratégicos que el INE persigue con el SGC y que se conjugan en que “hoy lo que queremos es efectividad y eficiencia; bien hecho y lo más económico posible; es decir, que los resultados sean los que se esperan. Lo otro, es fortalecer la confianza y la participación ciudadana en la vida democrática y política del país, así como garantizar el derecho a la identidad ciudadana.

La recertificación y mejora con el SGC es un trabajo de equipo: Lule

Antes, el Vocal Ejecutivo del INE en el estado, Jesús Lule resaltó que el reconocimiento obtenido mediante la placa conmemorativa es producto, no solo de la tarea del titular de la Junta Local, sino del equipo sólido y comprometido que conjuga el personal del RFE y todas y todos los trabajadores que participan en la mejora y calificación de los procesos del Instituto en el estado.

Las áreas del Registro Federal de Electores son quienes hacen realidad toda la gestión que tiene que ver con proveerle a las y los ciudadanos el servicio registral y entregárselos con altos estándares de calidad en el servicio, expresó.

Además, reconoció y agradeció el acompañamiento del personal de la DERFE durante todo el proceso de auditoría y de atención de las áreas de oportunidad derivadas de la evaluación para la recertificación.

Si bien, Lule Ortega señaló que la actual empresa auditora es nueva en el trabajo con el INE en Tlaxcala, ello habla de que la delegación se somete a otros modelos de certificación y cumple a cabalidad con las normas de éstos.

No nos casamos con un modelo de certificación, pues nos sometemos a otros escrutinios y comprobamos que el Sistema de Gestión de la Calidad cumple, recalcó.

Por su parte, el representante de la empresa Q.Alliance, Rodrigo Baray, se dijo orgulloso de trabajar con el INE, ya que el personal muestra compromiso para alcanzar los estándares de calidad que obliga a las instituciones de clase mundial.

Para cerrar el evento, se entregó a los Vocales Ejecutivos y Distritales del RFE, los certificados correspondientes a cada uno de los diez módulos que operan en la entidad, los cuales serán colocados a la vista de la ciudadanía.

