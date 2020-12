Rechaza el Frente Nacional por la Familia aprobación legislativa

Previo a la sesión, integrantes del Frente Nacional por la Familia (FNxFamilia) se pronunciaron en contra de la aprobación de la reforma al Código Civil para permitir en Tlaxcala el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Local Avalan en Tlaxcala el matrimonio igualitario

En conferencia de prensa, ciudadanos y padres de familia reprobaron la determinación de la LXIII Legislatura local de imponer su ideología para permitir el “matrimonio homosexual”, aun cuando la entidad cuenta con una figura jurídica para proteger los derechos de quienes buscan ese tipo de uniones.

Al respecto, Viridiana Meneses, coordinadora en Tlaxcala del Frente Nacional por la Familia, explicó que con la aprobación de esa reforma la familia, el núcleo principal de la sociedad, se vería afectada en un primer momento, pero que en un futuro tamién sería dañado el derecho de los niños a ser adoptados.

El Frente Nacional por la Familia se pronunció en contras del matrimonio entre personas del mismo sexo./ Karla Muñetón

Y el explicar que la adopción no es un derecho de los adultos sino de los niños, mencionó que la institución matrimonial entre un hombre y una mujer, por sus fines y por su complementariedad, crea el mejor marco para el desarrollo integral de los menores, no así el de personas del mismo sexo.

Incluso, dijo que no pasaba nada si esa iniciativa era rechazada, pues indicó que no procede ningún medio de control ya que no se configura como violatorio el no legislar la figura del matrimonio igualitario, tal como ha quedado demostrado en Sinaloa, Zacatecas y Yucatán, donde no fue avalada.

Local Pide Frente Nacional por la Familia no avalar matrimonio igualitario en Tlaxcala; hoy será discutido en el Congreso

Somos ciudadanos interesados en el bienestar, el derecho de los padres a educar a sus hijos y en el reforzamiento del núcleo familiar como centro de las políticas públicas, y porque consideramos que México depende del futuro de sus familias, creemos en la institución del matrimonio natural, constituida como una relación estable y complementaria entre un hombre y una mujer, dijeron a través de un comunicado.

