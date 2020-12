Rechaza el TET queja de regidores de Chiautempan

El Pleno del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) resolvió infundado el recurso promovido por los regidores de Chiautempan Roció Escalona Hernández y Daniel Jiménez Tlachi, quienes reclamaban el pago de una gratificación de fin de año de los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019, debido a que estas prestaciones no fueron presupuestadas por el ayuntamiento.

En sesión extraordinaria, el presidente del TET, José Lumbreras García refirió que de acuerdo a las investigaciones realizadas no existió trato diferenciado entre los regidores, y debido a que esta prestación no está integrada en el sumario presupuestal no se puede determinar cómo materia electoral.

Por lo tanto se dejaron a salvo los derechos de la parte actora, para que de considerarlo necesario se puedan dirigir a otra instancia, de carácter administrativo, para que resuelva el asunto sde su interés.

Durante la plenaria, los juristas determinaron que los argumentos presentados por ambos integrantes del cabildo contra el ayuntamiento de Chiautempan, sobre la suspensión de sus asistentes o auxiliares exclusivos a partir del mes febrero a la fecha, son infundados, debido qué el órgano jurisdiccional no pudo comprobar que en el año 2018 contaron con ese apoyo.

Debido a que el tema es administrativo y no del ámbito electoral, los integrantes del Pleno del TET, se declararon incompetentes para resolver esta queja, por lo que podrán seguir el caso en instancias administrativas.

Los regidores reclamaban el pago de gratificaciones de fin de año de los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019.

