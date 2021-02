Rechazan locatarios demolición del mercado municipal en la capital

En la reunión efectuada la tarde de este viernes, locatarios del mercado municipal Emilio Sánchez Piedras en la capital, rechazaron la demolición del centro de abastecimiento, de ahí que pidieron una remodelación.

Municipios Exentan pago de dictamen de Protección Civil en la capital

A pesar de que no asistió ni la mitad de los comerciantes, acordaron que el proyecto federal para el mejoramiento urbano en este espacio no será realizado, pues no están dispuestos a salirse de su área de trabajo.

Obra pública, esencia del Fondo de Obras y Acciones para los Municipios



Conoce más ➡ https://t.co/tzDN4kgz15#Municipios pic.twitter.com/h3qp5oyw89 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) February 3, 2021

Durante las más dos horas que duró la reunión realizada frente al área administrativa, los comerciantes externaron su punto de vista y coincidieron en que defenderán su patrimonio, pues esta área les permite tener ingresos.

Municipios En vilo el mejoramiento del mercado municipal de la capital

Y es que prevalece el temor de que al concluir la obra no sean asignados a su espacio de trabajo, además el proyecto no contará con la infraestructura requerida para laborar, lo que implicará gastos para cada giro.

Aseveraron que respecto a los planos mostrados por arquitectos y personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Territorial y Urbano (Sedatu), del gobierno federal, serán reducidos los cajones de estacionamiento, lo que disminuirá el número de clientes.

Además, mostraron unas hojas que presuntamente contienen más de 200 firmas de los vendedores que están en contra de la demolición, lo cual representa a la mayoría de los locatarios.

Vacuna contra Covid, esperanza de vida



Lee más aquí ➡ https://t.co/pv2XlORqic#Covid19 #VacunaCOVID19 pic.twitter.com/oVdJ9bJyrl — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) February 3, 2021

Antes de concluir la reunión, asignaron a representantes de comisiones por giro para dar a conocer la determinación de no a la demolición ante diferentes instancias, como el Congreso del estado, ayuntamiento municipal de Tlaxcala,

Municipios Se oponen locatarios a demolición de mercado municipal de Tlaxcala

Comisión Estatal de Derechos humanos y Sedatu, entre otras.

Aclararon que no se cierran al progreso, simplemente que este proyecto no contiene las garantías necesarias para cubrir sus necesidades.

Finalmente, externaron que los comerciantes de temporada, así como los conductores de taxis de la zona, han respaldado la determinación de no permitir el derrumbe del mercado.

Unos 380 locatarios integran el mercado municipal de Tlaxcala, la mayoría esta en contra de la demolición de este centro de abastecimiento.

Hacen largas filas por #CredencialParaVotar | Algunos ciudadanos esperaron hasta cuatro horas para realizar el #trámite pic.twitter.com/B02DtWYKXM — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) February 3, 2021

Continúa leyendo:

Municipios Cede Totolac a la capital, territorio por un pleito legal

Municipios Retoma servicio la Tesorería capitalina