Recibe Argelia prestaciones de ley como trabajadora doméstica al pertenecer al Programa Trabajadores del Hogar

Argelia Cuapio Gallegos es trabajadora doméstica desde hace 17 años, pero en los últimos cuatro años es beneficiaria del programa de Trabajadores del Hogar y, con ello, hoy cuenta con los servicios médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), prestaciones de ley, salario fijo y derecho a una pensión.

Municipios Ralph Lauren visitará a artesanos de Contla para presentar un proyecto de colaboración

Más detalles: ➡️La Dirección de Seguridad Pública de Huamantla promueve la no violencia contra mujeres y niñas

Tiene a su cargo la limpieza de toda la vivienda, así como la preparación de la comida y algunas otras tareas que le indica su patrona. Su jornada es de lunes a viernes, de 8:00 a 17:00 horas, los sábados sale más temprano.

➡️Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

Argelia reconoció que fue una sorpresa saber que como trabajadora del hogar podía estar asegurada y beneficiar a sus hijos y su pareja. Ahora asiste con regularidad a sus consultas médicas, recibe sus medicinas y siente más tranquilidad de tener prestaciones formales por las actividades que realiza.

Hago el aseo, lavo, plancho, ordeno las recámaras y en general me encargo del aseo de la casa y me sorprendió que mi patrona me dijo que me aseguraría al IMSS y acepté, expresó.

Entérate: ➡️Erogó Congreso del Estado más de 9 millones de pesos para exbasificados, reveló Vicente Morales

Al dialogar con El Sol de Tlaxcala, opinó que desempeña con dignidad su trabajo de labores domésticas, su patrona confía en lo que hace y el trato que recibe es cordial. Ser trabajadora del hogar es tan honrado y decente como cualquier otra actividad laboral.

Compartió que para hacer mejor sus actividades domésticas mantiene una comunicación constante con su empleadora, de tal manera que la relación de trabajo sea amable y se cumplan con las expectativas de una limpieza adecuada y de calidad.

A mí me encanta mi trabajo. Estoy con unas personas muy buenas, me han tratado bien, nunca mal, soy como su familia. Eso hace a que esté a gusto en este hogar y tengo 17 años trabajando con la patrona, me siento muy a gusto con ella, consideró.

No dejes de leer: ➡️El pollo también debe evitarse durante la Cuaresma y en Semana Santa

Originaria San Lucas Cuauhtelulpan, comunidad del municipio de Tlaxcala, Cuapio Gallegos opinó que no es pesado el trabajo de limpieza en el hogar, porque todos los días se organiza para tener todo listo.

“Me organizo en las actividades, llego temprano y comienzo con la limpieza en las habitaciones con mi cubeta y escoba. Después preparo el desayuno, posteriormente preparo la ropa que voy a lavar y me apuro en el transcurso del día para también hacer la comida”, compartió.

Con 50 años de edad admitió que este trabajo le ha dejado experiencias positivas, al nunca recibir un llamado de atención por un mal aseo.

Continúa leyendo:➡️¿No sabes donde ver el eclipse? En Amaxac habrá visualización segura de la mano de la científica tlaxcalteca Miriam Carrillo

Asimismo, dijo que es positivo que el programa de Trabajadoras de Hogar que coordina el IMSS también les permita cotizar en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y poder tramitar un crédito hipotecario.

Por eso, Argelia invitó a las familias que tienen trabajadores domésticos a poder darlos de alta al programa de Trabajadores del Hogar y brindarles beneficios que les ayudan en su vida diaria.

LOS TRABAJADORES DEL HOGAR REGISTRADOS ANTE EL IMSS

Más información:➡️En horario escolar ocurrirá el eclipse de sol; emiten recomendaciones para proteger a los infantes

En Tlaxcala el IMSS registra al corte de febrero de 2024 un total de 583 trabajadores del hogar. Se trata de 318 mujeres y 285 hombres. Se encargan de labores como limpieza, preparación de alimentos, actividades de jardinería, cuidadores de menores y adultos mayores, son choferes en los hogares y hacen las actividades que les indican sus patrones.

Los principales beneficios del programa de Trabajadores del Hogar son el derecho a una pensión digna y acceso a los servicios de salud para el trabajador y su familia, desde hijos, cónyuge y padres.

Los servicios a los que tienen derecho los afiliados son: a los médicos, hospitalarios, farmacéuticos y atención obstétrica, así como incapacidades, pensión por invalidez y vida, fondo para el retiro y prestaciones sociales dentro de las que se encuentran velatorios y guarderías.

Municipios Enfrenta comunidad de Santa Elena Teacalco adeudo millonario con la CFE

Te puede interesar:➡️Venta de palmas impulsa la economía de la entidad y otras regiones

EL CRECIMIENTO EN EL PROGRAMA

El jefe de Servicios de Afiliación y Cobranza del IMSS en el estado, Gustavo Galicia Pérez, confirmó que hubo un crecimiento anual de 45.8 %, lo que equivale a 183 trabajadores del hogar más en este año que las registradas a febrero de 2023.

Argumentó que la difusión del IMSS impulsa que cada vez más familias registren a sus trabajadores domésticos y les den los beneficios de seguridad social y prestaciones, por eso continuarán compartiendo las bondades del programa.

Municipios Colocan estructuras metálicas para anunciar en barrancas de Zacatelco

Sigue leyendo:➡️Semillas y espigas, signos de abundancia en Semana Santa

Confirmó que a partir de enero de 2024 con la reforma a la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores del Hogar también podrán acceder a los beneficios del Infonavit, de tal forma que el empleador deberá pagar las cuotas a esta institución.

Ahora tienen más beneficios con la suma de Infonavit. Este aseguramiento es a partir de que se contrata a la trabajadora del hogar, son beneficios muy relevantes, anotó.

Municipios Durante el primer trimestre del año, suma Patrulla Naranja 100 apoyos a mujeres de Apizaco

Entérate:➡️¡Atención aspirantes! Emite UATx la convocatoria de admisión para agosto 2024; Medicina no fue ofertada

EL MONTO QUE DEBE PAGAR EL PATRÓN

Gustavo Galicia refirió que el promedio que debe pagar el patrón por asegurar a su trabajador del hogar es de dos mil 200 pesos por 30 días, incluyendo la cuota del Infonavit.

Aclaró que el empleador registra al trabajador por los días que labore en su vivienda, pueden ser de dos, seis o un mes y pagará lo correspondiente al tiempo de trabajo.





Te puede interesar:➡️Estudiar una segunda carrera en el área de la salud y ser madre, un sacrificio con recompensas: Hernández

Local Para evitar robos, solicita Sepe seguridad en escuelas por vacaciones de Semana Santa

Todas aquellas personas que en verdad tengan a un trabajador del hogar, o dedicado a la asistencia, trabajos de jardinería, entre otros. Es algo importante que tenga seguridad social por los riesgos que se tienen siempre en este tipo de actividades, es el exhorto que hacemos en el IMSS, dijo.

LOS REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN





Lee más:➡️¡Atención aspirantes! Emite UATx la convocatoria de admisión para agosto 2024; Medicina no fue ofertada

La documentación que debe presentar el patrón para registrar al trabajador del hogar es: Clave Única de Registro de Población, correo electrónico personal, número de teléfono celular y comprobante de domicilio.

Puede acudir a la subdelegación del IMSS en Tlaxcala para hacer el trámite presencial, incluso puede marcar el teléfono 246 46 21 775.

También la inscripción puede ser en línea, ingresado a IMSS Digital, siguiendo las instrucciones en el apartado de Personas Trabajadoras del Hogar.

El patrón tiene la ventaja de que inscribirán a la trabajadora o trabajador los días que labore en su vivienda, pueden ser dos o tres días, de tal forma que pagará sólo ese tiempo.