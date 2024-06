Recibe PRD reducido voto en elección de ayuntamientos de Tlaxcala

En un panorama similar al que vive a nivel nacional, en Tlaxcala el Partido de la Revolución Democrática (PRD) consiguió un reducido voto en la elección de los 60 ayuntamientos, eso de acuerdo con la información del Programa de Resultados Preliminares (PREP) del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE).

Esa información revela que para el actual proceso electoral el PRD postuló 47 candidaturas a integrar los municipios del estado, pero únicamente logró el triunfo en dos: en Santa Apolonia Teacalco con Arturo Macuilt Díaz (mil 210 votos) y en Ayometla con David Cortes Cuchillo (mil 677 votos).

En algunos otros municipios logró menos de 50 sufragios y en otros ni siquiera rebaso la decena del apoyo ciudadano. Captura de pantalla

Sin embargo, en algunos otros municipios logró menos de 50 sufragios y en otros ni siquiera rebaso la decena del apoyo ciudadano. En Apetatitlán, por ejemplo, el abanderado del PRD, Carlos Alfredo Martínez de la Fuente, únicamente logró 46 votos; en Zacatelco alcanzó 40 con María Guadalupe Díaz Palacios y en Texoloc tuvo 33 con Sandra Pérez Hernández.

En tanto, en Cuaxomulco Yoana Rojano Polo logró uno solo; en Españita, Flor González Montalvo consiguió cinco; en Axocomanitla, Diana Hernández Águila recibió cinco votos; en Sanctórum, Frida Abigail Romero Rojas tuvo cinco; en Tocatlán, Sarah López Ramírez sumó ocho, y en el municipio de Tetlatlahuca la abanderada Teresa Ángel Hernández alcanzó 10.

En otros municipios, donde el instituto político no postuló candidaturas, no se agenció no un solo voto, como en Atlangatepec, Atltzayanca, Tequexquitla, Muñoz, Hueyotlipan, Ixtenco, Nativitas, Zitlaltepec, Emiliano Zapata, Zacualpan, Tecopilco y Tlaxco, aunque en el último caso si tuvo 11.

En el estado la votación de la población a las presidencias municipales fue de 658 mil 703 personas, de las cuales el 4.3705 % fue para el PRD, que significan 28 mil 789 sufragios. Eso lo coloca como el tercer partido político menos votado, únicamente por encima de Fuerza por México que logró el 4.2 % y de Redes Sociales Progresistas Tlaxcala, que obtuvo 2.1 %.

