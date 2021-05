Reciben empresarios del sector automotriz a Lorena Cuéllar Cisneros

La candidata de la coalición “Juntos Haremos Historia en Tlaxcala”, Lorena Cuéllar Cisneros, refrendó su compromiso con los empresarios de que su Gobierno será cercano a ellos y se les va a dar acompañamiento para simplificar los trámites que impliquen hacer más eficientes sus procesos productivos.

A invitación de directivos de la empresa COINDU del ramo automotriz, ubicada en Ciudad Industrial Xicohténcatl (CIX) I, en el municipio de Tetla, la abanderada de Morena, PT, PVEM, PEST y Nueva Alianza Tlaxcala reafirmó su plan de impulsar la creación de una nueva universidad orientada a ese mismo sector, para satisfacer las necesidades de las plantas ubicadas en el Estado.

Foto: Moisés Morales | El Sol de Tlaxcala

Explicó que la intención es que mujeres y hombres se puedan especializar en técnicas con base a las necesidades de las empresas que existen en Tlaxcala, donde el sector automotriz predomina con una importante derrama económica y generación de empleos.

Asimismo, que los propios inversionistas sugieran a qué tipo de especialidades es necesario se dediquen esos jóvenes, como por ejemplo hablar otros idiomas.

Ante trabajadores y colaboradores de COINDU, Cuéllar Cisneros subrayó que las instancias gubernamentales ya no habrán de solicitar “moche” a las empresas para instalarse, ni que tampoco tengan que sufrir por trámites engorrosos, incluso apoyarlos en aspectos más delicados como la posesión de las tierras.

“Estamos en una gran oportunidad de cambiar la historia de Tlaxcala. Vengo a decirles a los empresarios de Tlaxcala que van a tener un Gobierno cercano, que los va a escuchar, que se va a preocupar también por ayudarles. No los vamos a dejar solos”.

Eso implicará, agregó, que se fortalezca el tema de la seguridad pública para inhibir el robo de insumos o mercancías y que esos productos hechos en Tlaxcala lleguen a su destino, así como dar prioridad a que el consumo sea local.

“Me he preparado toda mi vida para ser una buena gobernadora, no tengo duda que vamos a cumplir y a cumplir bien, quiero pedirles su respaldo y que tengan confianza. No tengo una carta de recomendación para presentárselas, pero mi recomendación es mi trabajo”, señaló.

