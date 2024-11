Recomienda Profeco calcular bien compras a meses para no endeudarse de más

Con el último bimestre del año que tiende a incrementar el consumo en las familias tlaxcaltecas, las compras a meses sin intereses con tarjeta de crédito deben razonarse para no endeudarse más, planteó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Tras referir que esta forma de compra puede ser cómoda para adquirir un producto o servicio, la dependencia federal aclaró que el crédito no es una extensión del dinero, de ahí la importancia de proyectar los gastos a largo plazo, pero no acumular demasiados pagos, que al final no se puedan cubrir.

La Profeco recomendó verificar la cantidad que pagará el tarjetahabiente por mes, multiplicada por el número de pagos establecidos en la opción de compra: tres, seis, nueve y 12 meses sin intereses.

Luego de poner a disposición el teléfono del consumidor 800 468 8722, la institución sugirió a las personas que usan las tarjetas de crédito analizar las necesidades de compra para esta última parte del año, revisar opciones y no gastar más de las posibilidades de pago. Lo ideal es elaborar un presupuesto para poner límites, usar aplicaciones financieras y corroborar que lo que van a comprar realmente sea útil.

Reconoció que el esquema a meses sin intereses permite adquirir productos y servicios con la tarjeta de crédito por el mismo precio que si los compraran de contado, a plazos comúnmente de seis, 12 y 18, incluso hasta 48 meses. La opción de compra tiene sus beneficios cuando se utiliza de manera adecuada.

La Profeco insistió en que las recomendaciones son para que los tlaxcaltecas no caigan en el sobreendeudamiento; la suma de pequeñas parcialidades puede dar como resultado una muy grande a la hora de pagar y si hay atraso en los pagos, al final habrá que cubrir la cuota de los intereses no contemplados.

Asimismo, remarco que una vez que el tarjetahabiente haya determinado lo que va a comprar, tendrá que decidir cómo pagar. En este rubro la recomendación es tomar en cuenta que el “mejor método de pago”, que dependerá de las circunstancias personales y económicas.

Finalmente, propuso comparar precios en diferentes establecimientos; guardar las facturas y tickets de compra, son necesarios para cualquier reclamación o cambio; si adquieren productos con tarjeta de crédito, de preferencia que sean bienes duraderos; tener cuidado con los meses sin intereses para que no interfieran con la capacidad para cubrir tus gastos básicos.