Reconoce AMLO cero endeudamiento de Tlaxcala para ejecutar obra pública

Una vez más, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó que Tlaxcala registre un desarrollo en cuanto a infraestructura y obra pública sin necesidad de contraer deuda pública.

Durante la tradicional conferencia matutina, la primera que ofrece en 2020, criticó que en el país haya estados con finanzas tan complicadas que se vean imposibilitados de ejecutar obras públicas, pero también destacó a Tlaxcala por ser la excepción y a Querétaro por intentar seguir esa dinámica.

Local López Obrador estará mañana en San Pablo del Monte

"(Tlaxcala) es ejemplar en el manejo de sus finanzas, que no tiene deuda porque por ley no pueden endeudarse y no es de ahora, eso estableció hace dos o tres sexenios", dijo el mandatario Federal.

Lo anterior, al señalar que muchos gobernadores recibieron las arcas vacías y con endeudamientos, muchas veces para la realización de obras públicas, lo que los dejo, incluso, con dificultades para pagar la nómina.

Esta no es la primera ocasión en la que López Obrador destaca el cero endeudamiento de Tlaxcala, pues en mayo de 2019 durante una visita hecha al municipio de Apizaco, aplaudió el que sea la única entidad sin deuda pública y que ejecuta obras de impacto.

Local Se manifiestan derechohabientes del IMSS por cambio de empresa para hemodiálisis

LA RESTRICCIÓN

La restricción para que Tlaxcala pueda no contratar deuda fue una iniciativa del exgobernador José Antonio Álvarez Lima.

El 23 de abril de 1997 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado fue publicada la reforma al artículo 101 de la Constitución Política local que establecía que “los ingresos que obtengan el estado y municipios por préstamos durante un año fiscal no podrán ser superiores al 3 % del equivalente al presupuesto inicialmente autorizado, además de que dicho crédito debía ser liquidado a más tardar en el año fiscal inmediato posterior, y en caso de que tenga adeudos no podrá contratar nuevos créditos”.

Empero, ese candado fue abierto en 2008 cuando los diputados locales reformaron otra vez el artículo 101 y dieron la posibilidad al gobierno estatal para contratar un empréstito de hasta el 20 % de su presupuesto anual, mientras que a los municipios les autorizaron un 15 %.

Esta reforma fue reglamentada el nueve de octubre de 2008, cuando los legisladores avalaron la creación de la Ley de Deuda Pública para el Estado y sus Municipios que, entre otras cosas, señalaron que el problema financiero podría ser heredado a otras administraciones.

Suscríbete al boletín de #ElSoldeTlaxcala



Agrega el número 246 148 9112 y envía "ALTA" por WhatsApp ¡Recibirás las noticias más importantes del día en el estado!



También puedes dar clik aquí https://t.co/u1Q1q8sSK0, no olvides agregarnos a tu lista de contactos pic.twitter.com/UhwXsMvNUr — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) October 8, 2019

NO DEJES DE LEER

Municipios Emprenderá Iglesia acción evangelizadora: Diócesis de Tlaxcala

Local Destaca Joel Molina paquete de reformas para combatir la corrupción y la inseguridad