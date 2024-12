Reconoce diputado Bladimir Zainos deficiencias en el servicio de recolección de basura en municipios de Tlaxcala

Aunque puntualizó no estar 100 % familiarizado con el tema, el diputado Bladimir Zainos Flores reconoció que sí existe deficiencia en muchos municipios en el tema del servicio de recolección de basura, pues incluso como alcalde de Tepeyanco se enfrentó a esas carencias.

Lo anterior, en respuesta a la petición que el Gobierno del Estado hizo a los municipios para que renuncien a la obligación de otorgar servicio de disposición de basura en sus comunas y cederlo a éste durante los próximos 20 años, todo con cargo a sus participaciones federales y otros ingresos.

Puntualizó que es un tema que deberán tratar entre el Ejecutivo y los municipios para llegar a un acuerdo en el mejor de los casos, principalmente para cubrir un servicio más como el de la recolección de basura.

“Creo que ahora, por ejemplo, en el tema de un servicio básico que es la seguridad, se ha puesto mucha atención; sabemos la situación que vivimos no solamente en el estado, si no a nivel nacional, y se tiene que poner atención, por eso es importante que haya esa comunicación, la cual actualmente existe como no se tenía en otros gobiernos”, señaló.

Mencionó que cuando fue alcalde ni siquiera tuvieron la atención o la cortesía de la visita o la llamada, pero ahora con este gobierno hay una comunicación constante, lo cual se aplaude y reconoce la existencia de un gobierno abierto.

Recordó que su homólogo Emilio de la Peña Aponte refirió que Tlaxcala es de los estados que presenta problemas con el tema de la recolección de basura y, aunque es un estado pequeño, este tipo de sitios donde se colecta la basura deben estar en las mejores condiciones.