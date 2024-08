Reconoce la administración estatal labor de los pioneros de XETT Radio Tlaxcala

Delfino Nava Atonal, operador y grabador de Radio Tlaxcala desde hace 45 años, fue el encargado de hablar a nombre de sus compañeros de trabajo y tras relatar su paso por esa importante radiodifusora para el estado, destacó y reconoció la labor que en su momento emprendieron don Raúl Romero Rivera y don Alfonso Macías.

En un emotivo mensaje, contó la forma en cómo vivió la transformación de la radio, al pasar de carretes y cintas de grafiteadas, cartucheras, discos de acetato y casetes, al uso de computadoras y todo lo que se requiere para la implementación del sistema digital.

Sin embargo, recordó que en los años 2000 Radio Tlaxcala enfrentó una crisis al dejar de ser importante para los gobernantes en turno, y con ello el inicio de la decadencia de las empresas de la Coracyt, siendo más evidente en Radio Tlaxcala.

Se les olvidó que Radio Tlaxcala les llegaba a cubrir varias veces los gastos y las nóminas del personal de Televisión de Tlaxcala; se les olvidó también que a pesar de tener excelentes ingresos ya no nos dieron algunas prestaciones, entre ellas el reparto de utilidades, pero el olvido más fuerte que considero muy grave fue el no habernos cambiado de AM a FM... si estuviéramos en FM otra cosa hubiera sido porque estaríamos compitiendo con las demás emisoras de este estado, expresó.

Durante el encendido del nuevo equipo transmisor, destacó que la llegada de Lorena Cuéllar Cisneros significó una nueva etapa para ellos y para Coracyt, al poner fin a la difícil situación por la que atravesaban y demostrar el interés de mejorar las condiciones de transmisión y así ofrecer al público un mejor contenido, con audio de calidad.

Nava Atonal, quien está próximo a retirarse, solicitó de forma respetuosa a la gobernadora Lorena Cuéllar velar por las necesidades económicas de quienes laboran en la radio, al señalar que a pesar de las limitaciones con las que laboran siempre dan lo mejor de sí para sacar adelante todas las encomiendas laborales.

Yo tengo mucha fe que no nos dejará morir solos, porque desde hace mucho tiempo, cuando usted iba a entrevistas a XETT, me daba cuenta que siempre ha tenido ese enorme y bondadoso corazón comprometido en ayudar a los más necesitados, expresó.

RECONOCEN APORTACIONES Y TRAYECTORIAS

Durante el evento, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros entregó a Delfino Nava Atonal un reconocimiento por su trabajo, trayectoria y dedicación en Radio Tlaxcala por más de 45 años. También fue reconocido el locutor José Adrián Haro Pérez, por contribuir con su trabajo a la consolidación de la radio y Luis Raúl Esparragoza Hernández, por ser uno de los pioneros y fundadores de Radio Tlaxcala.

De forma póstuma fueron reconocidos por las autoridades don Raúl Romero Rivera, Alfonso Hernández Castillo y Francisco Luna Morales, pioneros y fundadores de radio en Tlaxcala.

A nombre de sus compañeros, Delfino Nava Atonal habló de los años gloriosos de XETT, pero también de su decadencia hace aproximadamente 20 años.