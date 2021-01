Reconoce Sección 31 carencias educativas, en clases a distancia

El secretario general de la Sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Demetrio Rivas Corona, aceptó que en los meses de enseñanza a distancia obligada por la pandemia de Covid-19, han observado deficiencias en el proceso, pero justificó que son propias de las circunstancias.

En entrevista, ¿aseveró que la emergencia sanitaria representó un gran reto para los trabajadores de la educación, “pues no es lo mismo contar con un docente frente a grupo que estar atrás de una pantalla y sin un espacio propio para los estudios”.

Admitió que el trabajo desarrollado por los profesores en apoyo de los padres de familia, sirve para brindarle los elementos básicos al alumnado “y no haya un rezago educativo muy significativo”.

De igual forma, calificó a los paterfamilias, hermanos mayores y todos aquellos parientes que colaboran en la enseñanza de los niños, como sus “aliados”, pues vigilan que las explicaciones las entiendan, no se distraigan y no ingresen a internet solo a distraerse.

En cuanto a la medición del rezago educativo, aseveró que le corresponde a la Secretaría de Educación Pública evaluarlo, pero insistió en que la enseñanza no es la misma y la instrucción la están “sacando a flote con las herramientas que se tienen”.

Justificó que algunos profesores, además de planear y brindar sus clases, tienen que cumplir con obligaciones en sus casas, otros incluso tienen que atender familiares contagiados de Covid-19.

NO ARRIESGARÁN A NIÑOS, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS

Por ello, advirtió que los maestros no regresarán a impartir clases en las aulas, mientras no existan las condiciones favorables para hacerlo, ya que no pueden arriesgar la salud de los niños, los docentes y personal administrativo.

Por último, en torno a la declaración de la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, de no cambiar nada en el sistema educativo del país, el líder sindical dijo que en estos momentos de crisis de salud, pensar en cambios o no, es un asunto delicado, pues se debe privilegiar el bienestar, por encima de otros asuntos.

Rivas Corona aceptó que en la enseñanza a distancia han observado deficiencias en el proceso/Archivo El Sol de Tlaxcala

Las condiciones que tenemos para impartir clases no son las más adecuadas para que entreguemos los mismos resultados que una situación presencial, pues una maquina no va sustituir nunca a un profesor

Demetrio Rivas Líder de la Sección 31

