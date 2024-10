Recula PRD: sí participará en elección extraordinaria a celebrarse en noviembre

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) anunció que sí participará en las elecciones extraordinarias de San Lucas Tecopilco y Capulac, comunidad perteneciente a Tetla de la Solidaridad.

Lo anterior, aunque en la convocatoria emitida por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) señala que no podrán hacerlo porque no postularon candidatos en el proceso ordinario, aunado a que su presidente, Juan Manuel Cambrón Soria, informó que no participarían por esa misma razón.

Sin embargo, el mismo Cambrón Soria adelantó que con ese acuerdo el ITE se extralimita en sus funciones, pues le estaría coartando sus derechos político-electorales a los ciudadanos, máxime que esa determinación la basó el Instituto en una determinación federal.

En este sentido, indicó que de negarle el registro de sus candidatos para el ayuntamiento y comunidad antes señalados, impugnarán ese acuerdo ante la autoridad jurisdiccional y que sea esa instancia la que resuelva al respecto.

De acuerdo con el dirigente estatal, ya están en la etapa de selección de sus candidatos para notificar al ITE su calendario del proceso interno, tal y como lo señala la convocatoria emitida para el proceso electoral extraordinario.





El 24 de noviembre será la jornada electoral extraordinaria en Tecopilco y Capulac.