Redoblar esfuerzos piden a comunidad escolar

Entrando a la recta final del ciclo escolar 2020-2021, tanto los alumnos de educación básica como los maestros deben redoblar esfuerzos en el proceso de enseñanza y aprendizaje, planteó el especialista en Pedagogía, Omar Espino Herrera.

Oficialmente, el próximo 9 de julio es el fin del periodo escolar en Tlaxcala, el cual comenzó a distancia, ante la pandemia del nuevo coronavirus.

SEP presenta programa de Libros de Texto Gratuito; anuncia posibles cambios en contenidos | En los próximos años se definiría un nuevo catálogo de libros de texto y otros materiales educativos, acorde con la “Nueva Escuela Mexicana”...https://t.co/UmNOKYOh32#Educación — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) June 3, 2021

Entrevistado al respecto, el también catedrático de la Escuela Normal Urbana Federal (ENUF), afirmó que en estas semanas los maestros tienen la alternativa de duplicar esfuerzos con estrategias que ayuden a los alumnos a comprender los contenidos escolares

Buscar estrategias y valernos de la didáctica para favorecer el aprendizaje con los niños. Dedicar un poco más de tiempo del que ya se dedica para poder diseñar las situaciones de aprendizaje y generar ambientes favorables en las clases cuando se regrese a las aulas, consideró.

Omar Espino llamó a los maestros a tener empatía con los alumnos, ante los efectos de la pandemia y las condiciones que viven las familias tlaxcaltecas

Tlaxcala mantendrá las clases a distancia | A pesar de que la SEP consideró que de manera voluntaria el regreso a las clases presenciales...https://t.co/NyLgaA76dF#Educación #RegresoAClasesSeguro — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) June 3, 2021

Tras reconocer que sin duda hay un rezago académico en este ciclo escolar, Espino Herrera consideró que en las prácticas que verificó de la ENUF, observó que hay casos de alumnos que están adaptados a las clases a distancia y en línea, pero otros no.

Es un llamado a ser empáticos y a tener un proyecto de mejora, redoblar esfuerzos y favorecer de la mejor manera el aprendizaje con nuestros niños.



La PGJE registra 72 casos de robos a planteles educativos del estado... https://t.co/zAkxuT0UvL #Educación — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) May 9, 2021

Así, solicitó a los menores de educación básica colaborar en las clases a distancia, no quedarse en una zona de confort. “Creo que los maestros están haciendo esa conciencia de culminar de manera digna. Muchas escuelas están planteando estrategias en ayuda a los niños que tuvieron rezago, que no se conectaron y no estuvieron pendientes”.

Opinó que es conveniente terminar en línea las clases del presente periodo, pues en estos meses tiene que quedar la organización entre las autoridades, maestros y personal de la educación y existir claridad en los protocolos y en los casos de las escuelas saqueadas debe reponerse el material. “Lo docentes estamos vacunados, pero no exentos de contagiarnos, los niños son portadores y el riesgo está latente”.

190 días de clases tiene el ciclo escolar en Tlaxcala.

Aspirantes a escuelas normales realizan pre-registro en línea



El cierre del registro vence el próximo viernes 7 de mayo... https://t.co/Pva9P3cDYd #Educación #Escuelas — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) May 3, 2021

