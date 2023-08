Reforestan empresarios de la Coparmex zona de Acuamanala; sembraron mil 400 árboles

Dentro de sus estrategias de contribución al medioambiente, el Centro Empresarial de Tlaxcala adherido a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), reforestó 1.8 hectáreas del municipio de Acuamanala, en coordinación con el Comité de Saneamiento Forestal Cuahuixmatlac, de San Antonio Cuaxomulco y del ayuntamiento de Acuamanala.

En suma, sembraron mil 400 arbolitos de las especies de pinus pseudostrobus y montezumae, con la participación 130 personas de Coparmex, así como 23 unidades ente coches y camionetas; dos motos, 19 ciclistas, tres máquinas ahoyadoras y 150 litros de hidrogel aplicado.

De acuerdo con la información oficial en esta reforestación, del pasado 13 de agosto, participaron integrantes del consejo Coparmex, además el personal de las empresas interesadas en colaborar en la reforestación fue de Cpx: ATX, MBN, Milagro Mezcal, Softura, Delits Gourmet, Colegio Crecer, Corpus Trailers, Comando Tlahuicole e Instituto de Educación Integral Magdalena Cervantes.

Entrevistado al respecto, el presidente de la Coparmex en Tlaxcala, César Reyes Chávez, puntualizó que por medio de la Comisión Ambiental promueven acciones de reforestación en favor de las áreas verdes de la entidad. Además, como empresarios cumplen con las normatividades que ayudan a cuidar de los recursos naturales.

Reyes Chávez manifestó la importancia de cuidar el agua, la energía, la reducción del uso del papel y de hacer jornadas de plantación de árboles a los cuales les dan seguimiento en su crecimiento con la misión de que crezcan y fortalezcan los recursos naturales de la entidad.

Se ha trabajado en la parte ambiental todo el tiempo con Coparmex con las empresas que son parte del gremio. Hemos platicado con los empresarios para ser muy éticos y cumplir con las normas que se establecen. Trabajamos la cultura desde la empresa mediana hasta la grande, vamos y sembramos los arbolitos en las zonas de la Malinche y los municipios que lo necesiten, vamos a reforestar y lo hacemos cada mes.

Reyes Chávez opinó que la Malinche es un cuerpo de agua importante para Tlaxcala, por ello la Coparmex se coordina con instituciones para acudir a la siembra de arbolitos de diferentes especies.

Así, hacen una convocatoria abierta, van tanto los empresarios, sus familias y empleados.

Es contribuir como empresarios, cuidar y reforestar permanentemente. Lo que hacemos es ir generando una cultura desde los niños en el cuidado del medioambiente. Si solo plantamos y no damos seguimiento no funciona, porque los arbolitos son pequeños y si no se cuidan el viento, el agua o los animales los lastiman, aseveró el Presidente de la Coparmex.

Finalmente, César Reyes recordó que los empresarios de Coparmex han reforestado el cerro Quimicho de Tocatlán, incluso están en constante vigilancia del crecimiento de las plantaciones para que más del 70 por ciento se desarrolle sin complicaciones.