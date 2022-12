Reforma desmantelaría juntas distritales del INE

El plan B de la reforma electoral planteada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y aprobada por el Senado, desmantelaría el servicio profesional electoral nacional, del cual actualmente son parte 26 funcionarios en la entidad, pues los reduciría solo seis, lo cual desarticularía las juntas distritales y haría prácticamente imposible realizar las elecciones, sentenció el vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Tlaxcala, Jesús Lule Ortega.

En entrevista, Lule Ortega advirtió que, de ser promulgada la reforma a las seis leyes, la gobernabilidad democrática que ha construido el INE estaría en riesgo, pues la calidad técnica de las elecciones no estaría garantizada con personal disminuido y órganos temporales, así como por la contratación de trabajadores que no estén plenamente calificados, pues el actual no estaría dispuesto a laborar de manera cíclica.

De esta forma, explicó, los 26 miembros del servicio profesional son personas quienes han entregado años o décadas de su vida y ejercicio profesional al servicio público en el INE y ahora, de un plumazo, esta reforma los echaría a la calle, a pesar de haber ingresado mediante concurso, recibido evaluaciones de su desempeño y una formación que les da capacidad técnica para realizar las funciones electorales.

La realización de las elecciones en los términos en que el otrora Instituto Federal Electoral las realizó entre 1990 y 2013, y después el INE del 2014 a la fecha, son elecciones bien organizadas donde los ciudadanos han tenido una casilla dónde votar y contado con las condiciones para hacerlo, recalcó.

En este sentido, puntualizó, el sistema electoral está enmarcado en la Constitución, donde señala la libertad en las elecciones y de tener una renovación periódica de las autoridades del orden Ejecutivo y Legislativo, esto bajo condiciones de certeza, legalidad, equidad, paz pública y gobernabilidad, la cuales, además, no han traído conflictos postelectorales.

Lo anterior, subrayó, es debido al equipo de trabajo del INE, el cual está conformado por la junta local ejecutiva, tres juntas distritales integradas por personal del servicio profesional electoral nacional, quienes han sido evaluados anualmente y están sujetos a capacitación permanente, además de estar calificado para realizar las actividades electorales.

Asimismo, criticó que la actual reforma también trasgreda a los órganos colegiados de las juntas distritales ejecutivas y, en ese sentido, todas las actividades a desarrollarse en un proceso electoral serían complicadas o imposibles de realizar por un solo vocal operativo.

No es una integración adecuada, pues hay demasiadas actividades a desarrollarse en esas oficinas, como son recorrido y equipamiento de las casillas durante un proceso electoral, reconocimiento del entorno social cultural, coordinar la operación de los módulos de atención ciudadana, cómputos distritales, certificación de asambleas de partidos cuando hay intención de formar y contratación y capacitación de capacitadores y supervisores electorales, entre otros, detalló.

Finalmente, sostuvo, a nivel central las autoridades del INE agotarán todos los medios posibles para determinar la inconstitucionalidad de esas leyes y revisarlas nuevamente, “pues creo que es un asunto que no se está revisando con la seriedad debida, pues es necesario cuidar el sistema democrático de México”.

Exhortó a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a actuar conforme a derecho para evitar la continuación de este proceso debilitador de la democracia.

De 2014 a la fecha, el INE en Tlaxcala organizó 330 procesos electorales federales y locales.

