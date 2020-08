Reforma ilegal, dicen algunos legisladores

Un grupo minoritario de diputados locales, encabezados por la diputada del Partido del Trabajo, Irma Yordana Garay Loredo, se pronunció en contra de la aprobación de la reforma electoral, al tachar el procedimiento parlamentario de ilegal.

En tribuna, la congresista manifestó que “hoy se aprobó un dictamen con propuestas de solo cinco actores políticos… por lo que desde esta trinchera les digo que junto con algunos de mis compañeros y compañeras de legislatura, no vamos a justificar ni ser cómplices de representantes populares que hablan en nombre de la Ley”.

Acusó que la mayoría de los integrantes del Poder Legislativo, ha actuado de manera arbitraria, con intereses unipersonales y de manera ilegal, violando lo que establece el reglamento interno.

Garay Loredo expresó que la aprobación del dictamen de la reforma electoral, no puede ser considerado valida, toda vez que la mesa directiva fue integrada por mayoría simple y esto dejaba sin efectos el desarrollo de la sesión.

Evidentemente molesta, argumentó ante sus compañeros que “ no permitiremos más mentiras, no más engaños, nos retiramos de esta sesión con la frente en alto, diciéndole al pueblo de Tlaxcala que nuestra tribuna no estará aquí, sino estará en cada uno de los 60 municipios de Tlaxcala”.

Ante los señalamientos y reclamos de su homóloga, el panista Omar Milton López Avendaño conminó a su compañera que sus inconformidades fueran planteadas en el Pleno y criticó la actitud que asumieron al abandonar la sesión para no emitir su voto a favor o en contra de la reforma electoral.

Los diputados en contra del dictamen fueron Irma Yordana Garay Loredo, José María Méndez Salgado, María del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi, Leticia Pérez Hernández y María Félix Pluma Flores.

