Reforma judicial debilitará las inversiones: dice la IP

En Tlaxcala, la iniciativa privada mostró su preocupación una vez que fue aprobada la reforma al Poder Judicial en el Senado de la República, al argumentar que debilitará las inversiones en las empresas y observan falta de certeza jurídica en la elección de jueces y magistrados.

Entrevistado al respecto, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Tlaxcala, Carlos Tamayo Chavero, reconoció que los industriales están preocupados porque las empresas grandes, así como las micro, pequeñas y medianas en algún momento se acercan al Poder Judicial por diversos temas.

Cuestionó que ahora las autoridades deberán explicar los alcances de la reforma al Poder Judicial, porque impacta de manera directa en el desarrollo económico y escalamiento productivo de las empresas, pues todavía hay dudas de la aplicación del nuevo esquema.





Estamos preocupados. Estuvimos atentos a lo que pasó con la reforma, ojalá en lo subsecuente se escuchen todas las voces de la industria privada, el sector económico de Tlaxcala porque sí estamos preocupados y saber de qué manera se va a detonar; porque hay muchas manifestaciones virales, tanto en pro como en contra, aseveró.

El dirigente de la Canacintra opinó que el costo económico para elegir a los magistrados y jueces del Poder Judicial debe, ahora, ser utilizado de la mejor manera para garantizar la democracia en las leyes y por ende exista un México más justo con impartición de justica pronta y expedita.





En tanto, César Reyes Chávez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en el estado, opinó que la reforma al Poder Judicial fue una situación política, de ganar poder en el país, lejos de tener aplicar de mejor manera la justicia y dar un beneficio social.

Las manifestaciones y puntos de vista han impactado económicamente en el país, en el tipo de cambio se está reflejando. En el sector empresarial hay incertidumbre porque preocupa el Estado de Derecho y no sabemos cómo va a estar el desempeño, atajó.

El líder de la Coparmex consideró que las empresas serán cautelosas con las inversiones que ejecuten para el último trimestre del año, incluso puede afectarse el crecimiento económico nacional.

Criticó que el apoyo del senador Miguel Ángel Yunez Márquez a la votación de la iniciativa que propuso el presidente Andrés López Obrador, porque los partidos mayoritarios tendrán más fuerza para aprobar las leyes que les convengan.

Por su lado, el dirigente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en la entidad, Enrique Ramírez Castilla, insistió que los mexicanos deben conocer el sentido real de la reforma judicial porque hay dudas y confusiones que generan desequilibrio en todos los sectores del país.

Sobre la elección de los jueces y magistrados, el empresario admitió que deben conocer más sobre los requisitos que debe cumplir los participantes para privilegiar el aspecto profesional y no lo popular para la designación.

CROC: NO ESTÁ CLARO EL IMPACTO DE LA REFORMA









El secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Eduardo Vázquez Martínez, señaló que no está claro hasta dónde puede impactar la reforma al Poder Judicial que tiene a la expectativa al sector económico.

Estamos viviendo tiempos complicados porque me parece que esta reforma tiene un fundamento muy importante y sí es necesaria una reforma, pero la forma, el contenido actual no es el que me parece el más adecuado, anotó.

El líder de la CROC agregó que la sociedad mexicana debe tomar conciencia de la participación en forma organizada para que no sea una minoría la que decida las decisiones trascendentes del país.





En la madrugada de este 11 de septiembre fue aprobada por los Senadores la reforma al Poder Judicial del país.