Refrenda Lorena Cuéllar su compromiso con la 4T

A pocas horas de que den a conocer el resultado de la encuesta que Morena aplicó en el estado, la aspirante Lorena Cuéllar se siente tranquila y confiada de quién será la abanderada de la 4T en Tlaxcala.

Local Debe ITE modificar algunos criterios de paridad, determina el TET

En entrevista con varios medios, Lorena Cuéllar externó su compromiso con Tlaxcala, con el Presidente de la República y con la Cuarta Transformación. “No por nada me respaldan más de 30 años de servir a los tlaxcaltecas desde diferentes cargos de elección popular, en la administración pública y a título personal.Siempre he estado al lado de los más necesitados”, subrayó.

Local Experiencia, necesaria para gobernar: Lorena Cuéllar

Afirmó que ahora “es el momento de que las mujeres tenemos que demostrar que podemos dar resultados. En mi caso, he tenido varios cargos que me han dado esa oportunidad: siempre he dado resultados en las diversas encomiendas que he tenido.

El ejemplo más reciente es la Delegación de Bienestar, donde superamos las metas en varios programas, por lo que recibimos el reconocimiento de las autoridades correspondientes y un comentario de aliento de nuestro presidente.

A pregunta expresa por los ataques y difamaciones de que ha sido víctima, Lorena Cuéllar precisó que siempre ha sido respetuosa de los demás y nunca ha motivado ni generado comentarios negativos hacia otras personas, al contrario, ha sido víctima de violencia política de género y ha luchado porque esto se termine, como quedó constancia en la Fepade.

Impugna Lorena Cuéllar acusación del TEPJF



Los detalles en ➡ https://t.co/upM31pBA45 pic.twitter.com/wKe8p1iANb — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) February 19, 2020

Concluyó haciendo un llamado a sus compañeros que se registraron el pasado 5 de diciembre, para que acaten el resultado de la encuesta que dentro de poco se dará a conocer de acuerdo al compromiso que firmaron ante la Comisión Nacional de Elecciones.

Detectaron en Tlaxcala 980 “niños fantasma” en estancias de #Sedesol



Hoy iniciará la entrega directa a las más de cinco mil familias beneficiadas con este programa social en 2019, explica Lorena Cuéllar ➡https://t.co/mCbS34kCAU#Tlaxcala500Años pic.twitter.com/0Y1RiRvJOr — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) 5 de abril de 2019

NO DEJES DE LEER





Local En Morena, buscan siete la gubernatura; será definida por encuesta

Local Recibe el ITE 71 manifestaciones de intención de independientes