Registra INE más de 2 mil citas en Módulos de Atención Ciudadana

En los primeros días de que los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) del Instituto Nacional Electoral (INE) reactivaron sus servicios, a través del sistema de citas, con la intención de que la ciudadanía pueda tramitar y recoger su credencial de elector, los cinco espacios habilitados reportaron la realización de dos mil 300 trámites.

Este sistema de atención permite que no se presenten aglomeraciones al interior de las instalaciones, además de que no se registran largas filas, pues el personal electoral ha establecido plazos para que los tiempos de espera de la ciudadanía no sea mayor a 10 minutos.

Al interior de los módulos solo se cuenta con cuatro mesas de atención que se encuentran debidamente separadas, la personal porta equipo de protección y los espacios son desinfectados de manera recurrente.

Entre los contratiempos que han registrado es que algunos de los ciudadanos se han confundido de módulo para la realización de sus trámites, por lo que se les respeta su cita, y se le remite al lugar que tienen asignado para la elaboración de sus trámites.

El módulo con mayores solicitudes para la solicitud de identificaciones oficiales, es el ubicado en el municipio de Tlaxcala con un registro de 800 citas, seguido del de Apizaco con 763 registros.

