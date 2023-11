Registran los Centros de Salud disponibilidad de vacuna contra Covid-19

Tlaxcala dispone de vacunas contra Covid-19 en los Centros de Salud IMSS-Bienestar de Tlaxcala, Apizaco y Huamantla, tras la llegada de un lote de 30 mil dosis de Abdala.

Local

Los sectores prioritarios para recibirla son menores de cinco años, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónico degenerativas.

El horario de atención es de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas y el único requisito es presentar el último comprobante de vacunación.

Carlos Luna Vázquez, delegado del Bienestar, afirmó que existe disponibilidad de vacuna contra Covid-19 de la farmacéutica cubana Abdala. | Nadia Mendoza

La vacuna cubana Abdala tiene perfil de seguridad y eficiencia óptima para disminuir el riesgo de desarrollar formas graves de Covid-19, aprobada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

El delegado de la Secretaría del Bienestar, Carlos Luna Vázquez exhortó a los tlaxcaltecas que con la temporada invernal 2023 la gente vulnerable acuda a vacunarse contra Covid-19 y no confiarse de las enfermedades respiratorias.

“Desde luego, tenemos vacunas suficientes en todos los centros de salud. Las enfermedades respiratorias van en aumento, entonces tenemos que estar protegidos. La invitación es que pasen a los centros de salud”.

Reconoció que reportan bajo interés de los tlaxcaltecas por vacunarse contra Covid-19, pues tan solo la semana pasada se vacunaron 960 personas.

El delegado del Bienestar opinó que la gente está confiada porque ya no hay altos contagios, hospitales reconvertidos, ni uso obligatorio del cubrebocas.

Asimismo, pidió a la gente reportar los Centros de Salud o clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que digan que no tienen vacuna, cuando sí la hay, pues hay quejas de personas no se han podido vacunar porque el personal de salud les dice que no tienen dosis.