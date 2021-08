Registró Tlaxcala este 16 de agosto 94 casos positivos de Covid-19

De acuerdo con el reporte del 16 de agosto, la Secretaría de Salud del Estado (SESA) confirmó seis personas recuperadas, tres fallecimientos y 94 casos positivos de Covid-19 de tlaxcaltecas identificados en el estado y cinco en otras entidades.

De esta manera, el estado registra 13 mil 439 personas recuperadas, 20 mil 304 casos positivos y dos mil 566 fallecimientos.

La dependencia informó que de las defunciones una se registró en el IMSS y corresponde a una mujer de 66 años con diabetes mellitus, hipertensión arterial sistémica e insuficiencia renal crónica.

En una clínica privada falleció una mujer de 58 años de edad con hipertensión arterial sistémica, mientras que en la SESA perdió la vida un masculino de 84 años con tabaquismo.

El estado registra, hasta este momento, 50 mil 133 casos negativos y tres mil 804 se encuentran en espera de resultado.

Del total de casos positivos, ocho mil 45 se han registrado en la SESA, ocho mil 447 en el IMSS, dos mil 44 en el Issste y mil 768 en otros espacios médicos.

Mientras, del total de fallecimientos, 923 se han registrado en la SESA, mil 140 en el IMSS, 441 en el Issste, 20 en otras instituciones, uno en domicilio particular y 41 en hospital privado.

Hasta este momento, Tlaxcala registra tres mil 679 casos, Apizaco dos mil 412, Chiautempan mil 320, Huamantla mil 37, Zacatelco 959, Yauhquemehcan 672, San Pablo del Monte 624, Contla 551, Ixtacuixtla 508, Totolac 477, Calpulalpan 475, Tetla 463, Papalotla 462, Panotla 435, Tlaxco 426, Apetatitlán 377.

Teolocholco 364, Santa Cruz Tlaxcala 349, Tzompantepec 333, Xaloztoc 329, Tepeyanco 263, Nativitas 253, Amaxac 227, Xicohtzinco 219, Tepetitla 218, Tlaltelulco 194, Xaltocan 156, Tenancingo 154.

Tetlatlahuca 136, Nanacamilpa 129, Ayometla 128, Terrenate 119, Tetlanohcan 114, Ixtenco 108, Hueyotlipan 107, Acuamanala 97, Axocomanitla 96, Tequexquitla 94, Nopalucan 91, Cuaxomulco 88, Cuapiaxtla 87, Tocatlán 85, Huactzinco 84, Zacualpan 69, Atltzayanca y Xiloxoxtla 62.

Zitlaltepec 58, San José Teacalco 57, Texoloc 54, Atlangatepec 52, Sanctórum 51, Lázaro Cárdenas y Santa Apolonia Teacalco 46, Muñoz de Domingo Arenas y Mazatecochco 45, Quilehtla 44, Españita 42, Tecopilco 32, Benito Juárez 24 y Emiliano Zapata 16.

