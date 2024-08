Regresa Sala Regional CDMX triunfo a Salvador Santos Cedillo en Huamantla

El Pleno de la Sala Regional Ciudad de México dio un nuevo revés al Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) al revertir la nulidad en la elección en el municipio de Huamantla y declarar que se determine la validez como alcalde electo en favor de Salvador Santos Cedillo.

La ponencia propuso dejar intocados diversos aspectos resueltos por el TET; sin embargo, planteó revocar parcialmente la resolución controvertida con lo que se dejó sin efectos la nulidad de la elección en el ayuntamiento de Huamantla y, en vía de consecuencia, confirmar el cómputo de dicha elección.

La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señaló que se respete la declaración de validez, así como la entrega de la constancia de mayoría a Salvador Santos Cedillo. Foto: Captura de pantalla

Por lo tanto, la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señaló que se respete la declaración de validez, así como la entrega de la constancia de mayoría a Salvador Santos Cedillo, alcalde reelecto por el municipio de Huamantla.

La ponencia propuso dejar intocados diversos aspectos por el TET, que encabeza Miguel Nava Xochitiotzi, y en cuanto al fondo considera declarar fundados los agravios relacionados con la nulidad de la votación recibida en 30 casillas dos de ellas por presión al electorado y 28 por error en el cómputo.

Respecto a dos casillas en la que se anuló la votación al considerar que se había recibido por personas no facultadas por la ley, al referir que en cada caso fungió una persona servidora pública de alto rango en el ayuntamiento de Huamantla, lo que demostraba un vínculo con el candidato ganador, la autoridad jurisdiccional señaló de las constancias analizadas no es posible desprender que dichas personas tengan un cargo de mando superior.





Respecto al error en el cómputo de 28 casillas, en el cual hubo diferencias entre los rubros fundamentales, los magistrados electorales señalaron que la responsable no advirtió que en 14 casillas la diferencia entre dichos rubros no era superior a la que hubo entre los partidos que ocuparon el primero y segundo lugar por lo que no eran determinantes para el resultado.

Con relación a la solicitud que hizo el Partido Verde Ecologista de México de dar vista al Senado de la República respecto a la determinación del TET, la autoridad jurisdiccional determinó que actuaron conforme a lo que establece la normativa local por lo que no es posible evidenciar un error judicial en la resolución impugnada.

Con ello, Salvador Santos Cedillo estaría en posibilidad de rendir protesta al cargo de presidente municipal constitucional de Huamantla para el periodo 2024-2027; no obstante, no se descarta que el candidato de Morena, Juan Carlos Pimentel, busque que el caso llegue a la Sala Superior para intentar de nueva cuenta revertir el resultado de la elección del pasado 2 de junio.