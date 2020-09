“Regrésenos a nuestra hija”: claman padres de Daniela

Han pasado 11 días de la misteriosa desaparición de Daniela y de su paradero no hay rastro.

Policiaca Agilizan búsqueda de la joven Daniela

La mañana del 15 de septiembre, la joven de 25 años de edad tenía programada la firma para obtener su plaza definitiva como docente.

Local Piden al presidente acelerar búsqueda de desaparecidos

Con ello, consumaría su carrera profesional y daría una gran satisfacción a sus padres, Jorge Muñoz y Rosa María Muñoz, pero la noche del domingo 13 todo cambio al salir de su domicilio a comer con un amigo, identificado como Álvaro, y no regresar.

Desde ese momento, sus padres, hermanos, familiares y amigos no han dejado de buscarla con la esperanza de encontrarla muy pronto.

Con llanto, su madre afirma que su corazón le dice que Daniela está viva y retenida en contra de su voluntad, por ello clama que le permitan regresar sana y salva a casa.

Foto: Cortesía | PGJE

LA HISTORIA

Tras culminar sus estudios de Licenciatura en Educación en la Escuela Normal Superior, desde hace dos años Daniela ya laboraba como profesora de primaria mediante interinatos en Tlaxcala y Puebla.

Sociedad ¿Qué hacer en caso de extravío de un menor de edad?

Actualmente, estaba asignada a una primaria rural ubicada en la colonia Zacatepec del municipio de Ixtacamaxtitlán, en la sierra norte de Puebla.

Al ser la tercera de tres hermanos, vivía en casa de sus padres en la colonia Centro de Apizaco, aunque desde hace tres meses tenía la idea de independizarse y para ello habilitaba un departamento que le dio su padre en Tetla.

De lunes a viernes Daniela vivía en un pequeño cuarto dentro de la misma escuela en la que daba clases, junto con otra compañera, pero con la llegada de la pandemia su rutina cambió y solo acudía los lunes para entregar y recibir trabajos de sus alumnos, siempre acompañada de su madre o de su padre que la llevaban en su camioneta particular.

Contará Sesa con más de 360 mil dosis de vacuna contra la influenza



Los detalles en ➡ https://t.co/zzYl3N5cWR #Salud #Tlaxcala pic.twitter.com/n9P3Jzhx7G — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) September 23, 2020

NO TENÍA MOTIVOS PARA HUIR

En entrevista en las oficinas de El Sol de Tlaxcala, Rosa María y Jorge se abstienen de culpar a Álvaro de la desaparición de su hija, aunque no dudan que tenga algo que ver porque “algo no cuadra pues ella no tenía ningún motivo para huir, estaba muy ilusionada en recibir su plaza definitiva".

Local Son adolescentes las que más desaparecen

Contaron que el joven, quien también desde el mismo domingo 13 de septiembre se encuentra desaparecido, vivía solo, además de que como antecedente tiene una relación de pareja en la que procreó dos hijas que actualmente tienen entre 7 y 5 años de edad.

Aclararon que Álvaro no era novio de su hija, solo un amigo con el que salía ocasionalmente.

Al misterio del caso se agrega que los hermanos de Álvaro, reportaron la desaparición de su consanguíneo hasta el jueves 17 de septiembre, además de que la denuncia no incluye el vehículo en el que se llevó a su hija, uno color negro de la línea Mazda.

Presentan en Tlaxcala iniciativa para crear Ley de Amnistía



Más Información aquí ➡ https://t.co/Mlvl2NhZ95#LeydeAmnistía #Amnistia pic.twitter.com/IRICeS8pl0 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) September 22, 2020

PIDEN A AUTORIDADES NO OLVIDARSE DEL CASO

Tras manifestarse durante la reciente visita a Tlaxcala del presidente Andrés Manuel López Obrador y tener un breve diálogo con la Delegada del Bienestar, Lorena Cuéllar Cisneros, los padres de Daniela dialogaron la misma tarde del sábado 19 de septiembre con el secretario de Gobierno, Aarón Pérez Carro, para exponerle el caso y pedirle que quede en el olvido.

Policiaca Hallan cadáver en río de Tzompantepec

Es así que el pasado martes 22 se reunieron con Brenda Maldonado, subprocuradora de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), quien junto con personal de la Policía de Investigación les mostró los avances de la investigación por la desaparición de su hija.

Sin embargo, los padres de Daniela no están conformes ya que aseveran que tuvieron que protestar para que personal de la PGJE les requiriera mayor información de la desaparición y les pidieran ratificar la denuncia, lo que se ha traducido en pérdida de tiempo en la búsqueda.

“No estamos conformes y no lo estaremos hasta que regrese nuestra hija, por eso la seguimos buscando y pidiendo el apoyo de la gente… rogamos a Dios que pronto vuelva a casa porque estamos muy preocupados, ella es una persona buena que no le ha hecho daño a nadie”, agregaron.

Además, se solidarizaron con las demás familias de tlaxcaltecas que también tienen a un ser querido desaparecido, pues "al vivir esta pesadilla nos hemos dado cuenta que hay mucha gente como nosotros" y que Tlaxcala hay una situación muy crítica en cuanto a desaparición de personas.

Otoño colorido, en Tlaxcala



La flor silvestre Cosmos cubre de color los campos... https://t.co/oXm04h0PkG #Otoño #Tlaxcala pic.twitter.com/4R0cGL1dts — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) September 22, 2020

Continúa leyendo:

Policiaca Localizan restos de una persona en terrenos de Tlaltelulco

Local Se reúnen familias de personas desaparecidas