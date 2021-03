Regula el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones actuar de servidores

Con la finalidad de garantizar equidad en la contienda electoral, el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) aprobó, por unanimidad de votos, los lineamientos que regulan y vigilan el actuar de los servidores públicos que no se separen del cargo y que contiendan en el presente Proceso Electoral local.

Estas normas fueron emitidas tras establecer que legisladores locales que participarán en la elección de integrantes de ayuntamientos, no están obligados a solicitar licencia al cargo, debido a que no existe mención expresa en el marco jurídico que tengan que hacerlo para acceder a una candidatura.

El Consejo General del ITE definió que la adopción de estas medidas es para evitar violaciones a los principios de equidad e imparcialidad en la contienda electoral, el uso indebido de recursos públicos o la utilización programas sociales para inducir o coaccionar a la ciudadanía a favor o en contra de cualquier partido político, coalición o candidatura en particular.

LAS REGULACIONES

Los servidores que no se separen del cargo que actualmente desempeñan tendrán que cumplir con las siguientes regulaciones: Queda prohibido el uso de recursos públicos para influir en el proceso electoral, los programas sociales no podrán ser utilizados para condicionar el voto o influir en su emisión. Servidores públicos que no se separen del cargo, deberán ajustarse al principio de imparcialidad en el uso de los recursos, deberán abstenerse de realizar empadronamiento, afiliación de la ciudadanía a programas sociales que impliquen transferencia de recursos públicos a partir del inicio de la veda electoral hasta la jornada electoral.

Tampoco podrán hacer aportaciones provenientes del erario a sus campañas electorales, asistir a actos públicos o partiditas, gira o mitin, cuando su asistencia traiga como consecuencia el uso de recursos públicos, hacer uso de redes sociales y portales institucionales a favor de una candidatura o partido político.

