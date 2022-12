Reiteran paterfamilias de Chiautempan petición de seguridad

Padres de familia del jardín de niños Celia Hernández de Huerta, situado en el barrio de Tlapacoya, en Chiautempan, insistieron en su petición para que las autoridades municipales brinden seguridad a los alumnos del preescolar, pues desde el pasado sábado la institución está expuesta a algún robo o incidente debido al derrumbe de una barda.

Este miércoles, el Comité de padres de familia sostuvo una reunión con autoridades del ayuntamiento de Chiautempan, específicamente con el director de Obras Públicas y el de Protección Civil, para exigirles que delimiten en área expuesta del preescolar para evitar algún accidente, robo o que algún estudiante salga de la institución.

En la explanada del jardín de niños, la directora de la escuela entregaría un oficio a las autoridades para exponer sus peticiones, como determinar un horario para realizar los trabajos de construcción, vigilancia durante la noche para salvaguardar la institución y colocar una barrera para evitar el ingreso y salida de personas por la zona de labores.

No obstante, el oficio no fue canalizado a las autoridades y la directora de la escuela se comprometió a otorgarlo en fechas posteriores y notificarlo al resto de padres de familia que no estuvieron presentes.

En la reunión, los asistentes externaron su inconformidad debido a la falta de compromiso de las autoridades de Chiautempan, pues llevan varios días sin cumplir su promesa de proteger la zona y brindar seguridad.

