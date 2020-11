Rentan libros para fomentar la lectura

Con el objetivo de fomentar la lectura y reactivar la economía, algunas librerías de la capital, han implementado estrategias para que la ciudadanía se acerque a adquirir y leer un libro.

Demetrio Lima, responsable de la librería Emmanuel, ubicada en el centro histórico, nos explica que debido a que las ventas han bajado han optado por rentar libros, como en algún momento fue con las películas en formato VHS, este método ahora lo replican con los libros.

Comenta que esta dinámica de adquisición de libros, es para todo a quién deseé leer, solo necesita su credencial de elector y pagar el 30 por ciento del costo del libro y con ello podrán llevarlo a su casa por un lapso hasta de un mes dependiendo el número de páginas.

Asegura que persiste el problema de que la gente no quiere leer y menos ahora que la crisis por la pandemia ha afectado a todos los sectores.

“La gente ya no compra libros, porque no hay dinero, ahora la prioridad es conseguir para comer y no para leer” expresa.

En los últimos días las ventas se han visto afectadas pues en lo que va del mes solo han podido vender un libro al igual que una sola renta.

