Renunciará Minerva Hernández si comprueban corrupción

Tras la difusión de un video en el que involucran a la senadora Minerva Hernández con una supuesta red de corrupción, encabezada por Juan Collado, la legisladora tlaxcalteca se desmarcó de tal acusación, y la calificó como “producto de la fantasía”, toda vez que jamás ha tenido relación con los personajes mencionados en el comentario.

Local Niega senadora Minerva Hernández tener vínculos con la corrupción

Es más, Minerva Hernández dijo a El Sol de Tlaxcala que si se demuestra que tiene un solo nexo con esta red de corrupción, renunciaría al cargo de Senadora de la República, que ostenta desde el 2018.

Lo voy a decir por última vez con todas sus letras, no tengo relación alguna con las personas que se me intenta involucrar, jamás he participado en un acto de corrupción. De demostrarse que tuve algún tipo de participación en esta red de corrupción, renunciaría a mi cargo de Senadora, porque no tendría cara para ver a los ojos a los tlaxcaltecas,aseguró.

DESCONOCE CÓMO SE INVOLUCRÓ SU NOMBRE

Local Coincide gobierno con propuesta del PAN para considerar al futbol como actividad vulnerable a lavado de dinero

La también vicecoordinadora de economía del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República señaló que desconoce por qué se involucró su nombre con esta presunta red de corrupción; sin embargo, afirmó que entiende que la única forma de debilitar a quien no es corrupto, es creando noticias falsas, con la finalidad de dañar su imagen.

“En esta carrera hay pocos perfiles que podemos presumir de prestigio, por eso no me extraña que sea con mentiras e historias fantásticas la forma en la que algunos vean una posibilidad de dañar la reputación de quienes no tenemos metidas las manos en el lodo”, concluyó.

