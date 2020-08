Repasaron en educación básica los contenidos, en la primer semana de clases

La primera semana del ciclo escolar 2020-2021, a distancia, sirvió para que los alumnos de educación básica repasen los contenidos de las diferentes asignaturas y comenzaron con los temas de Vida Saludable y Formación Cívica y Ética.

Local SSC y Sepe difunden recomendaciones para que estudiantes naveguen seguros en internet en regreso a clases

De hecho, la Secretaría de Educación Pública estableció que en estas tres primeras semanas del comienzo del periodo escolar los contenidos serán de repaso, posteriormente comenzarán con los nuevos temas, mientras llegan a los estados los libros de texto gratuitos.

Por medio de los diferentes horarios para las clases de televisión que transmiten en el estado las cadenas de Televisa, TV Azteca, Imagen, Multimedios y Televisión de Tlaxcala, los alumnos junto con sus padres seleccionaron los horarios que mejor les pareció.

Activa la SEP teléfonos y sus redes sociales



Continúa leyendo ➡ https://t.co/7YPFX2x37c#SEP pic.twitter.com/yazyezbSP0 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) August 26, 2020

En general, los papás y tutores manifestaron que hubo confusión en los horarios de las clases televisadas, además de que en algunas no se sabe a qué contenido pertenecen.

LAS EXPERIENCIAS

Local Ayudaremos a los niños a acoplarse: paterfamilias

“En la primaria donde van mis hijos no llevan clases de inglés, entonces las de televisión no tienen caso porque no entienden. Hay muchas escuelas que no tienen esa materia”, opinó Joaquín N., quien tiene dos hijas.

Laura N., de 35 años de edad, tiene tres hijos en una primaria pública. Mencionó que esta semana le sirvió para adaptarse y hacer cambios, de tal forma que los niños vieran las clases por televisión en la mañana.

Expuso que su hijo mayor ocupó la televisión para seguir los contenidos de quinto de primaria, mientras que sus hijos de segundo y cuarto grado, tuvieron que seguirlas vía celular porque se empataban los horarios.

Llama Sesa a no relajar medidas preventivas para mantener a la baja contagios de Covid-19 en Tlaxcala



Los detalles en ➡ https://t.co/TENxkfXHXG#Salud #Tlaxcala pic.twitter.com/KWAMCcYUiU — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) August 26, 2020

“Fue complicado ver que las clases estaban casi a la misma hora y solo tenemos una televisión, ocupamos el celular, pero tenemos que poner recargas para usar el internet”, comentó.

Los maestros de educación básica deberán hacer la primera descarga administrativa el 13 de noviembre y del 24 al 27 del mismo mes, realizarán la entrega de calificaciones.

Te invitamos a unirte a nuestro canal en Telegram



Noticias relevantes de Tlaxcala, México y el Mundohttps://t.co/nt2ef0kIYb pic.twitter.com/Qe5Z5SDqjd — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) July 6, 2020

No dejes de leer:

Local Inicia Cobat jornada académica

Local Confunden horarios en el regreso a clases; contenidos de repaso