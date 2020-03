Representamos un cambio generacional: Arturo Morales

Representamos un cambio generacional y un nuevo sindicalismo, una esperanza de los trabajadores de la educación que ven en mí a esa figura que hará un diferencia y que siempre defenderá sus derechos, manifestó el candidato a la dirigencia de la Sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Arturo Morales Juárez, líder de la planilla blanca denominada “Lealtad”.

Local El magisterio no busca continuidad disfrazada: Cutberto Chávez

En entrevista con El Sol de Tlaxcala, el originario de San Juan Totolac, casado y padre de una hija de 11 años, refirió –con nostalgia- que su formación superior se dio en el ahora extinto Centro de Estudios Superiores de Comunicación Educativa, en la licenciatura en educación secundaria, pero con especialidad en telesecundaria.

Con una sonrisa característica, aseguró que desde niño siempre fue muy inquieto, pues siempre buscó pugnar por cuestiones que no le gustaban, “ya que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción, y siempre he tratado de generar esa parte de una mejora en la sociedad”.

Al menos cinco propuestas concretas son las que plantea Arturo Morales para llegar a la dirigencia de la Sección 31/CORTESÍA ARTURO MORALES

Recordó que su incursión en la docencia fue en 2005 como profesor de telesecundaria en la comunidad de Unión Ejidal, en Tlaxco, para después de varios años obtener su cambio al centro del municipio, pero fue ahí –en las comunidades alejadas- donde se percató de lo tan sentido que es llevar a la educación pública hasta esos lugares de carencia y situaciones que se dan, y es por eso que pugnó por algunos beneficios.

Local Mi lealtad, con los maestros: José Arturo Morales

“Estuve viajando en el programa Primero los Maestros, los autobuses que llevan a los trabajadores; en esa parte es emocionante por lo que se vive y se intercambian experiencias y te relacionas con otros maestros que ahí viajan, siempre fue esa la parte de ir construyendo y platicar, conocer los diferentes niveles y tener claro que siempre fue un trabajo el buscar la secretaría y ayudar a mis compañeros”, señaló

Posteriormente, relató, se enroló en las actividades sindicales, donde se identificó y empezó a ver cuestiones propias de lucha, tal vez por ser parte del subsistema de telesecundarias, el cual se ha caracterizado por ser combativo y que lucha por beneficios generales, no particulares, pues lo que han obtenido ha sido a base de lucha.

Explicó que una vez estando ahí, fue representante de escuela, secretario delegacional y siempre vio por el beneficio de sus compañeros, pues pugnó por apoyarlos y desde que ingresó tuvo en mente y siempre fue su inspiración el llegar a ser secretario general.

Anuncia gobernador de Tlaxcala suspensión de clases a partir de mañana por Covid-19



Lee la nota aquí➡ https://t.co/UPk6fzvoNG#CoronavirusTlx #COVIDー19 #CoronavirusMx #CovidMX pic.twitter.com/z40toMLioD — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) March 16, 2020

CANDIDATO

Ataviado con una camisa blanca con un logotipo alusivo a su planilla, la cual porta con las mangas dobladas para evitar que estas le estorben en el trabajo, dijo que el proceso para ser candidato comenzó desde la coyuntura que se generó en el reglamento, el cual contó con una apertura total a la participación de que quien cubriera los requisitos.

Local “Renovación en SNTE será legal”, asegura Cutberto Chávez

Asimismo, se percató de que ahora la edad no era un impedimento, lo que antes sí, pues se necesitaba de tener más años para poder aspirar, de ahí empezó a trabajar y, en el ejercicio donde se buscó consolidar una planilla con el consenso total y, a través de un ejercicio por cada delegación, se generaron la representación con rumbo a llegar a una asamblea democrática y consensuada por todos.

De igual forma, explicó que llegado el momento se realizó, como desde siempre, una asamblea general con todos lo que llevaban esa representación, se abrió la mesa para recepcionar las propuestas de quienes quisieran participar, de donde salieron cuatro propuestas (dos mujeres y dos hombres) y, después de la votación directa y secreta obtuvo una mayoría contundente, lo que legitimó la situación de encabezar la planilla.

“Los compañeros vieron en mí las ganas de trabajar, la responsabilidad y un nuevo sindicalismo, así como un cambio coyuntural y de seguir haciendo historia en este proceso”, resaltó.

Prepara el Ejército plantas para reforestar, en #Atlangatepec



Continúa leyendo ➡ https://t.co/QuMcqM8PoW#MedioAmbiente #Municipios #Reforestación pic.twitter.com/6PLHVoDxNu — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) March 15, 2020

PROPUESTAS

Seguro en sus palabras y con una convicción que denota, aseguró que la propuesta fundamental es la de defender los derechos de los trabajadores de la educación, pues la filosofía de la organización sindical, que nació en 1943, cuenta con dos puntos importantes, los cuales son la defensa de los trabajadores y de la escuela pública, por lo que está trabajando y ha puesto todas sus energía en dar la atención a todos.

Local Valida SNTE registro de dos planillas

También, aseveró que es preponderante la seguridad social, especialmente el abasto de medicamentos, servicios médicos y revisar que el cuadro básico sea el necesario, por lo que entablarán mesas de diálogo con quien encabeza el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para que exista esa dotación de medicamentos.

Aunado a lo anterior, pugnará por establecer un módulo cercano al hospital del ISSSTE, en el cual puedan esperar de manera digna y cómoda la respuesta de la salud de sus familiares, pues con la restricción deben esperar a la intemperie.

En este sentido, afirmó que fortalecerá los módulos de atención de seguridad y asistencia social del instituto que existen en Huamantla y Calpulalpan para que estén dotados de lo necesario para dar la atención.

Agregó que generará módulos de atención sindical en esos municipios alejados donde a los compañeros les causa una inversión de tiempo y dinero el acudir a la capital y hacer un trámite sindical.

Manifestó que echará a andar el programa de carrera administrativa, el cual es una deuda que se tiene con el personal de apoyo y asistencia a la educación, porque ha sido discurso de algún tiempo, pero su compromiso es ponerlo en práctica, con lo que beneficiará a más de cinco mil trabajadores, y además, fortalecerá las becas que se les otorgan a esos trabajadores que estudian.

Aceptó que promoverá un programa de basificación masiva para aquellos docentes que tienen dos o más años en el magisterio y no cuentan con la certeza laboral, pues es un requisito para el programa que viene de incentivos y poder ocupar un cargo de una función superior inmediata.

Finalmente y no menos importante, anunció la creación del Día del Supervisor, esto para reconocerles a ellos que generan esa función importante para la educación y que merecen el respeto, de los trabajadores.

Conocen ciudadanos tlaxcaltecas medidas preventivas ante el Coronavirus



Lee la nota aquí➡ https://t.co/3J3DOkP9Mg#Coronavirus #CoronavirusTlx #COVIDー19 pic.twitter.com/WN00s35AaQ — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) March 15, 2020

IGUALDAD

Convencido de que la incursión de la mujer en la vida sindical es de suma importancia, adelantó que a este sector le dará el impulso a través de desarrollar funciones de toma de decisión trascendentales, por lo que tan solo en las representaciones de su planilla hay mujeres en carteras como finanzas, secretaría de trabajos y conflictos de personal de apoyo, que son trascendentales en la vida político-sindical, de ahí que su planilla se compone de 58 hombres y 43 mujeres.

RELACIÓN CON LA SEPE

Local José Arturo Morales y Cutberto Chávez van por Sección 31 del Snte

Por otro lado, sostuvo que de llegar a la dirigencia, mantendrá una relación de mucho respeto y diálogo, pues está convencido de que se debe trabajar, fortalecer y entregar resultados mediante acuerdos, diálogo y compromisos y cada quien asumiendo su responsabilidad y cuidando todas y cada una de las formas y estructura que manejan, siempre pugnando por los derechos de los trabajadores para fortalecer la educación pública.

Además, los incitó a participar el próximo 19 de marzo y que reafirmen el voto de confianza para la planilla “Lealtad”, la cual representa un cambio en el quehacer sindical, que se caracteriza por un sindicalismo de visitar a las escuelas y un cambio generacional necesario para la organización.

22 mil trabajadores entre jubilados y jubilados activos y personal de apoyo, entre otros.

El candidato llamó a los agremiados a la unidad, fortalecimiento del sindicato y evitar que fuerzas ajenas a éste lo fragmenten.

Elaboran tlaxcaltecas galletas de pulque



Lee la nota aquí➡ https://t.co/KuSK5O1qRb#Gastronomia #Pulque #Tlaxcala pic.twitter.com/rkeeov376D — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) March 16, 2020

Continúa leyendo:

Municipios Inician las asambleas para elección en Sección 31

Local Suspende Sepe clases por asamblea sindical de la sección 31 del SNTE