Reprograman para el 29 de junio examen de admisión de la UATx

El próximo 29 de junio, la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) llevará a cabo el examen de admisión para quienes no lograron realizarlo o concluirlo el pasado 16 de junio por los daños en el servidor, el cual será repuesto por uno que rentará la Autónoma para garantizar que los aspirantes puedan hacer la evaluación, manifestó el rector de la máxima casa de estudios, Luis Armando González Placencia.

En entrevista, explicó que los aspirantes que iniciaron y no completaron uno o más módulos del examen y que enviaron correo con las evidencias pertinentes, lo reanudarán accediendo a la plataforma para culminar los módulos faltantes.

Asimismo, detalló que los aspirantes del bloque I y II que no lograron ingresar a la plataforma y que enviaron correo con las evidencias pertinentes, podrán acceder a la misma para contestar y resolver el examen completo.

También, agregó que los aspirantes del bloque III que aun no presentaron el examen de admisión, pueden consultar el horario que les corresponda para realizarlo en la liga https://uatx.mx/admision/gruposexamen/ a partir de este martes 22 de junio.

Garantizó que en esta ocasión no habrá problemas, ya que lo que sucedió “fue una cosa fuera de nuestra manos”, es decir, que una descarga dañó el servidor, empezó a fallar y se saturó con rapidez y, aunque los técnicos intentaron repararlo en el día, más tarde decidieron suspender.

Por lo anterior, afirmó que los jóvenes pueden estar tranquilos en que concluirán o realizarán desde cero su evaluación, ya sea el caso, además de que el sistema registró a quienes hicieron su examen, y para quienes no lo terminaron, reconoció hasta dónde llegaron y podrán –desde ese punto- terminar su examen.

De igual forma, indicó que muchas de las veces las fallas tienen que ver con el dispositivo que usan, los cuales ya han mencionado en anteriores ocasiones y también de aquellos que son los que permiten acceder al examen.

Eso sí, puntualizó que si se diera el caso de que los aspirantes no cuenten con el dispositivo adecuado y tampoco con una conexión estable a internet, la evaluación se podría realizar de manera presencial, esto comunicándose a la Universidad y mencionando que no tienen el dispositivo y necesitan hacerlo presencial, aunque no informó de una fecha en especial, solo dejó entrever que podría ser el 30 de junio.

Aunado a lo anterior, también señaló que si no cuentan con servicio de internet o tienen problemas de conexión pueden acercarse a la universidad, esto debido a que los campus ya cuentan con internet para uso de los estudiantes y, en este caso, de los aspirantes.

A pesar de haberse pospuesto el examen, la Universidad está en tiempo y forma para continuar con el proceso de evaluación de los jóvenes interesados en ingresar a alguno de los programas educativos.

