Reprogramará la UATx examen de admisión para este jueves

Derivado de la saturación de usuarios y del daño en uno de los servidores institucionales, la Universidad Autónoma de Tlaxcala determinó reprogramar para este jueves el examen de los aspirantes de los bloques 3-A y 3-B, lista que se puede consultar en la página de Facebook de la Universidad.

A través de un comunicado, la Autónoma de Tlaxcala explicó que para aquellos que su prueba estaba programada para las 08:00 horas y por razones fortuitas no pudieron ingresar, avanzar con algún módulo y/o terminar el examen, debió accesar nuevamente a las 20:00 horas para concluirlo.

Asimismo, detalló que para quienes iniciaron su examen a las 12:00 horas, estos deberían continuar hasta concluirlo, pues ya se contaba con un desahogo para ello y los servidores podrían soportarlo.

Sin embargo, puntualizó que para los aspirantes del Bloque 3-A y 3-B el examen sería reprogramado para el 17 de junio, en horario de las 08:00 a 11:00 horas y de 12:00 a 15:00, respectivamente.

Y es que desde temprana hora de este miércoles, cientos de jóvenes acusaron que la plataforma no les permitía entrar o avanzar de unidad en la prueba que estaba programada para tres horas.

En su momento, el secretario técnico de la Autónoma de Tlaxcala, Antonio Durante Murillo, afirmó que todos los alumnos deberían terminar este día la evaluación, pues contarían con el tiempo necesario y justo para poder realizarlo.

Foto: Jesús Lima | El Sol de Tlaxcala

Asimismo, detalló que la falla se debió a que uno de los servidores que estaban destinados a atender la demanda sufrió una avería y en ese momento les había llevado más de 40 minutos encontrarla y corregirla, pero que hasta las 12:30 horas ya estaban avanzando los aspirantes.

Empero, luego de que las fallas se intensificaran, decidieron detener la evaluación y mejor reprogramar a un tanto de los jóvenes para hoy, mientras que los otros debieron culminar este día.

De igual forma, la UATx dijo que seguirán atendiendo la problemática para que no suceda, además de que adelantó que aquellos jóvenes que no lograron acceder o no tuvieron el tiempo suficiente, buscarían darles pura oportunidad, pero eso dependería de la decisión que tomen en conjunto el secretario técnico y el rector de la Universidad, Luis Armando González Plasencia, por lo que de ser el caso se les avisará por los medios habilitados para la comunicación institucional.

Los programas educativos reprogramados fueron, entre otros, artes visuales (Contla), Biología (Ixtacuixtla), ciencias ambientales (Tlaxco), ciencias de la educación (Tlaxcala), ciencias de la familia (Rectoría), ciencias políticas y administración pública (Rectoría), entre otras.

